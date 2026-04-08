0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФГВФЛ передал активы и обязательства Мотор-банка в АСВИО Банк

Фондовый рынок
ФГВФЛ передал активы и обязательства Мотор-банка в АСВИО Банк
ФГВФЛ передал активы и обязательства Мотор-банка в АСВИО Банк
3 апреля 2026 года подписан договор о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного Мотор-банка принимающему АСВИО Банк.
Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Передача активов и обязательств стала результатом открытого конкурса, проведенного Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
В целом, интерес к участию в конкурсе проявили 9 человек, а 2 подали конкурсные предложения, из которых Фонд избрал наименее затратный способ, согласно Закону о системе гарантирования вкладов физических лиц.
Победителем конкурса был признан АСВИО Банк, чье конкурсное предложение предусматривало передачу ему части активов и обязательств неплатежеспособного банка.
По условиям соглашения АСВИО Банк приобрел все права и обязанности должника по вкладам физических лиц (в том числе ФЛП) Мотор-банка (за исключением сумм уже полученного гарантированного возмещения от Фонда гарантирования вкладов) и обязательства банка перед всеми кредиторами до 7-й очереди включительно, то есть, фактически, всех клиентов-физических лиц 89,3 млн гривен.
Также принимающему банку передаются активы на такую ​​же сумму. Соглашение с принимающим банком предусматривает сохранение всех условий договоров — вид вклада, валюта, процентная ставка, срок возврата и т. д. То есть физические и юридические лица, чьи средства и обязательства перед которыми перешли в АСВИО Банк, стали клиентами этого банка.
Фонд уже обратился в Национальный банк Украины с предложением об отзыве лицензии в соответствии с планом урегулирования. После этого будет начата ликвидационная процедура, в ходе которой будут выполняться обязательства банка перед кредиторами, не передающимися принимающему АСВИО Банку, в общем порядке в соответствии с очередностью.
С 20 февраля 2026 года в Мотор-банке введена временная администрация на основании решения Правления НБУ.
Бывший президент крупнейшего производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок компании «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев владел 100% акций Мотор-Банка, после чего банк был передан в управление Фонду госимущества.
По материалам:
Finance.ua
ФГВФЛБанки Украины
Место для вашей рекламы
