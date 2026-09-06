Какие медицинские услуги можно получить без бумаг и очередей Сегодня 13:03 — Личные финансы

Какие медицинские услуги можно получить без бумаг и очередей

Цифровые сервисы в медицине уже стали привычной частью повседневной жизни украинцев.

Какие медицинские услуги можно получить без бумаг и очередей, объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко

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Получить е-рецепт дистанционно, если это позволяет состояние пациента и, конечно, — только по решению врача.

Проверить цены на назначенное лекарство. QR-код в памятке к е-рецепту ведет в Национальный каталог цен, где можно найти до трех наиболее экономически выгодных вариантов. Это доступно для всех лекарств, которые пациенты покупают за свой счет.

Получить медзаключение и е-больничный без бумажных листов, печатей и подписей. Врач формирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности в ЭСЗ, после чего информация автоматически передается в Пенсионный фонд для формирования е-больничного, если пациент является застрахованным лицом.

Оформить услугу є Малятко на основе медицинского заключения о рождении. Врач вносит данные в ЭСЗ, родители получают номер МЗО (медзаключение о рождении), а затем необходимая информация автоматически передается между государственными системами.

Врач вносит данные в ЭСЗ, родители получают номер МЗО (медзаключение о рождении), а затем необходимая информация автоматически передается между государственными системами. В каждом из этих случаев цифровизация устраняет из процесса то, что раньше отнимало время у человека: бумаги, очереди, дублирование данных и излишние обращения. Именно для этого и вводим цифровые сервисы.

Ранее в программу «Доступные лекарства» добавили еще 260 торговых названий препаратов для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

173 пациента смогут получать бесплатно, еще 87 — с частичной доплатой. Электронные рецепты на эти препараты уже доступны.

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