Какие продукты больше всего подешевели в Украине летом (инфографика) Сегодня 08:33 — Личные финансы

Что происходит с ценами в Украине

Летом 2026 года в Украине подешевел ряд товаров из потребительской корзины. По данным Государственной службы статистики, больше всего за первые два месяца лета упали цены на куриные яйца, овощи и мясо. В то же время Минагрополитики предупреждает о возможном подорожании продуктов из-за массированных ударов россии по продовольственным складам и перестройки логистики. По словам главы ведомства, рост цен не должен превысить 2,5%.

О том, какие товары больше всего подешевели летом, с начала 2026 года и за последний год, рассказывается в материале «Слово и дело».

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Что в Украине подешевело летом, www.slovoidilo.ua

Что подешевело больше всего летом, с начала года и за год

Согласно данным Госстата, с начала июня до конца июля больше всего подешевели куриные яйца (-6%), тогда как с начала текущего года они упали в цене сразу на 43,1%. Если сравнить цены год назад, они снизились на четверть (25,4%).

Также с начала лета подешевели овощи — на -5,9%. Однако с декабря прошлого года и по июль их цена выросла на 18,7%, а за год (с июля 2025 по июль 2026) овощи подорожали на 7,8%.

Упала в цене за первые два месяца лета свинина и мясо птицы — на -1,3% и -1,1% соответственно. Незначительно, но подешевели летом и продукты переработки зерновых (мука, крупы, хлебобулочные или макаронные изделия) — на -0,8%. Сало и мясопродукты с июня по июль подешевели на -0,6%. Однако если сравнить с ценами год назад, то мясопродукты прибавили в цене +2,4%.

Почти не ощутимо с начала лета подешевело горючее и подсолнечное масло — на 0,1%, тогда как с начала года его цена выросла на 26,5%, а в целом за год — на 28%.

Также Госстат отчитывается об удешевлении одежды и обуви. В течение лета сезонная одежда упала в цене на -5,8%, а обувь — на -3,5%.

Что подорожало больше всего за июнь-июль

Анализируя ценовые колебания Госстат также использует Индекс потребительских цен (ИПЦ). Это основной показатель инфляции, который измеряет изменение стоимости базового набора продуктов и услуг за определенное время.

В рамках исследуемого нами периода (с июня 2026 по июль 2026) можно выделить, какие услуги или товары в июле подорожали больше всего. По данным ИЦС Госстата, это:

водоснабжение (+31,9%);

канализация (+29,8%);

автодорожный пассажирский транспорт (+6,0%);

уборка мусора (+5,1%);

железнодорожный пассажирский транспорт (+2,7%);

табачные изделия (+1,8%).

Слово і Діло По материалам:

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