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В Германии повысят минимальную зарплату: как это повлияет на пенсии

Личные финансы
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Немецкое пенсионное страхование ежегодно пересматривает стоимость пенсионных баллов
Немецкое пенсионное страхование ежегодно пересматривает стоимость пенсионных баллов
С 1 января 2027 года в Германии повысят минимальную почасовую оплату труда с 13,90 до 14,60 евро до вычета налогов и взносов. Это увеличит заработки работников с низкими доходами и повлияет на размер их будущих пенсий.
Об этом пишет Ausnews.
Работники с мини-работой (Minijob), для которой установлены ограничения по уровню заработка, смогут работать примерно 43,36 часа в месяц. Люди, которые работают полный рабочий день, отрабатывают такое количество часов примерно за неделю. За месяц их зарплата составит около 2530 евро до вычета налогов и взносов.

Какую пенсию можно заработать с минимальной зарплатой

Для расчета месячной зарплаты в Германии используют средний показатель 173,33 рабочих часов в месяц. Это позволяет перевести почасовую оплату в месячную с учетом того, что месяцы имеют разную продолжительность.
Если умножить 173,33 часов на новую минимальную ставку 14,60 евро, месячная зарплата будет составлять 2 530,62 евро. За год работник будет зарабатывать около 30 368 евро до вычета налогов и взносов.
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Чтобы за год получить один полный пенсионный балл, необходимо заработать среднюю годовую зарплату, которая в приведенном расчете составляет 51 944 евро. С июля 2026 г. один пенсионный балл оценивается в 42,52 евро ежемесячной пенсии.
При минимальной зарплате работник будет накапливать примерно 0,58 пенсионного балла в год. Расчет такой: 30368 евро делят на 51944 евро и получают 0,5846 балла. Если умножить этот показатель на 42,52 евро, то получится 24,83 евро.
За один год работы с минимальной зарплатой будущая ежемесячная пенсия увеличится примерно на 24,83 евро до вычета налогов и взносов.

Какой будет пенсия в зависимости от стажа

При работе на полную ставку с минимальной зарплатой и по приведенным расчетам пенсионные выплаты составят:
Стаж работыПенсия в месяц до вычета налогов и взносов
1 год24,83 евро
5 лет124,15 евро
10 лет248,30 евро
20 лет496,60 евро
35 лет869,05 евро
40 лет993,20 евро
45 лет1 117,35 евро
Немецкое пенсионное страхование (DRV) каждый год пересматривает стоимость пенсионных баллов, ориентируясь на общую динамику зарплат в стране. Поэтому к моменту выхода на пенсию фактические выплаты могут быть выше, чем по приведенным сегодня расчетам.
В то же время, увеличение пенсии в денежном выражении не обязательно будет означать рост покупательной способности. За это время могут подорожать товары и услуги, поэтому на большую сумму можно будет приобрести гораздо больше, чем сейчас.

Кто может получить доплату к пенсии Grundrente

Люди, которые работали много лет, но зарабатывали меньше средней зарплаты, при определенных условиях могут получать доплату к пенсии — Grundrente. Этот механизм призван поддержать тех, кто долго работал и платил взносы, но имел низкие доходы.
Отдельно подавать заявление на такую ​​доплату не нужно. После выхода человека на пенсию пенсионная служба самостоятельно проверяет, отвечает ли он установленным требованиям.

Какие условия нужно выполнить для получения Grundrente

Для получения доплаты необходимо удовлетворять двум основным критериям:
  • иметь не менее 33 лет страхового стажа, который учитывается для Grundrente. К нему относят периоды работы с уплатой обязательных пенсионных взносов, а также определенные периоды воспитания детей, ухода за родственниками и получения пособия по временной нетрудоспособности. При наличии 35 лет такого стажа или более доплату начисляют в полном объеме в соответствии с правилами программы;
  • иметь соответствующий уровень заработка в течение трудовой жизни. В среднем он должен составлять менее 80%, но более 30% от средней зарплаты всех застрахованных лиц.
С учетом этой доплаты пенсия к вычету налогов и взносов может приближаться к 1500 евро в месяц. Однако окончательная сумма зависит от индивидуальных обстоятельств и доходов пенсионера.
Если у человека есть другие доходы, доплату могут уменьшить. В приведенных расчетах указаны пороги в 1492 евро в месяц для одиноких людей и 2327 евро для супружеских пар. При более высоких доходах их могут полностью учесть при расчете, что может привести к потере права на доплату.
По материалам:
Finance.ua
ПенсияГермания
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