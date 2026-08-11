НКРЭКУ изменила правила присоединения к электросетям
Какие изменения вводит НКРЭКУ
- механизм гибкого подсоединения к электрическим сетям;
- распределение разрешенной на использование мощности на мощность отбора и мощность отпуска электроэнергии;
- расширение возможностей для подсоединения различных электроустановок в одной точке присоединения (cable pooling);
- право операторов установок хранения энергии устанавливать генерирующие установки;
- обновление правил коммерческого учета электроэнергии для новых моделей подсоединения, объектов с установками хранения энергии и одной точкой подсоединения;
- усовершенствование порядка определения платы за присоединение, в том числе при одновременном заказе мощности отбора и отпуска, а также при гибком присоединении.
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