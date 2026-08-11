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НКРЭКУ изменила правила присоединения к электросетям

Энергетика
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила новый комплекс правил для присоединения к электрическим сетям, работы установок хранения энергии и коммерческого учета электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.
Для этого регулятор утвердил изменения в Кодекс системы передачи, Кодекс систем распределения, Кодекс коммерческого учета электрической энергии и Методики (порядка) формирования платы за присоединение к системе передачи и системы распределения.
Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года.
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Какие изменения вводит НКРЭКУ

Изменения предполагают:
  • механизм гибкого подсоединения к электрическим сетям;
  • распределение разрешенной на использование мощности на мощность отбора и мощность отпуска электроэнергии;
  • расширение возможностей для подсоединения различных электроустановок в одной точке присоединения (cable pooling);
  • право операторов установок хранения энергии устанавливать генерирующие установки;
  • обновление правил коммерческого учета электроэнергии для новых моделей подсоединения, объектов с установками хранения энергии и одной точкой подсоединения;
  • усовершенствование порядка определения платы за присоединение, в том числе при одновременном заказе мощности отбора и отпуска, а также при гибком присоединении.

Что это значит для бизнеса и потребителей

Принятый пакет изменений комплексно обновляет правила присоединения к электрическим сетям — от технических требований и коммерческого учета до определения платы за присоединение.
Для потребителей и бизнеса это означает более прозрачные, понятные и современные правила взаимодействия с операторами систем. Для рынка — более эффективное использование сетевой инфраструктуры, лучшие условия для развития новой генерации и установок хранения энергии, а также дополнительные возможности для привлечения инвестиций и укрепления энергетической устойчивости Украины.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергия
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