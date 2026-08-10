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Украина прошла августовскую жару без отключений света — Шмигаль

Энергетика
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Энергосистема Украины, по предварительным прогнозам, прошла период рекордной августовской жары без применения графиков отключения электроэнергии.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмигаль.
«Мы вовремя скорректировали графики летних ремонтов на электростанциях, в том числе на энергоблоках АЭС, максимально привлекли имеющиеся мощности распределенной газовой генерации и увеличили объем импорта электроэнергии. Все это позволило избежать дефицита мощности в системе Украины», — подчеркнул глава Минэнерго.

Как Украина прошла период жары

Шмыгаль поблагодарил энергетиков, которые в экстремальных погодных и безопасностных условиях продолжали ремонтировать и восстанавливать объекты, подключать новые мощности и строить защиту.
Кроме того, он выразил благодарность всем украинцам, которые ответственно отнеслись к призывам Минэнерго экономить электроэнергию и изменили режим энергопотребления.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что необеспеченная потребность энергетической отрасли накануне зимы составляет около 650 млн евро.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, у премьер-министра должен быть четкий перечень того, что необходимо стране этой зимой, а также кто конкретно на направлении внешней политики должен дать Украине тот или иной результат.
Также мы рассказывали, что Кабинет Министров принял решение, которое должно усовершенствовать распределение доступной электрической мощности и повысить устойчивость работы энергосистемы в условиях чрезвычайных ситуаций. Изменения предполагают отдельное формирование перечней критически важных объектов для зимнего и летнего периодов.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергияШмыгальАЭС
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