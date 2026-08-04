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Озвучена сума, якої не вистачає на енергетику

Енергетика
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Озвучена сума, якої не вистачає на енергетику
Озвучена сума, якої не вистачає на енергетику
Незабезпечена потреба енергетичної галузі напередодні зими становить близько EUR650 млн, заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький на нараді з послами у Києві.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Четвертий пріоритет (крім оборони, поступу до ЄС і фінансової стійкості — прим. ред) — це енергетична стійкість. Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 2 млрд євро. Проте незабезпечена потреба галузі напередодні наступної зими — близько EUR650 млн. Тому темп мобілізації підпомоги не можна знижувати. Ця зима об’єктивно буде складна», — заявив він.
За словами прем’єра України, країні слід не просто відбудовувати зруйноване, бо стара радянська енергетична інфраструктура була малоефективною.
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«Те, що, на жаль, росія її руйнує, на щастя, дає нам можливість з допомогою партнерів, з допомогою вас, будувати нову розподілену генерацію, яка суттєво ефективніша. І паралельно з цим дає зменшення вуглецевого викиду. Тому на цьому шляху потрібно продовжувати», — наголосив Корецький.
На його думку, деякі країни СНД можуть бути корисними для України у звʼязку з активізацією російського терору проти цивільної інфраструктури, зокрема, мова йшла про залізницю.
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«Це і вагони, і локомотив. Тут є конкретне завдання, ми його обовʼязково з вами проговоримо», — зауважив він.
За словами президента України Володимира Зеленського, у прем’єр-міністра повинен бути чіткий перелік того, що необхідно країні на цю зиму, а також хто конкретно на напрямку зовнішньої політики повинен дати Україні той чи інший результат.
Зокрема, Зеленський пояснив, що мова йде про чіткий перелік фінансових потреб, обладнання й конкретних ресурсів, конкретних потреб українських громад і політичних домовленостей, які мають все це забезпечити. Президент України зауважив, що «кожен український посол має розуміти, які трансформатори і у кого ми маємо шукати». За словами Зеленського, цього року зима — це очевидний для усіх пріоритет. Завдання послів України — дати максимальну підтримку на зовнішньому треку у відносинах з партнерами.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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