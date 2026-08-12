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Цены на нефть растут

Энергетика
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Цены на нефть растут
Цены на нефть растут
Цены на нефть растут. Это произошло на фоне сомнений относительно мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном и атак на два судна, которые усилили беспокойство по поводу перебоев в поставках на Ближнем Востоке, даже несмотря на рост запасов сырой нефти в США.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 72 цента, или 0,81%, до $89,63 за баррель, цена на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 71 цент, или 0,85%, до $83,91 за баррель.
Соединенные Штаты и связанные с Ираном йеменские хуситы сообщили об отдельных атаках на суда в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах во вторник.
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В понедельник через Ормузский пролив прошли шесть судов, хотя за последние 10 дней этот показатель составлял 11 в среднем. До войны между США и Ираном интенсивность движения этим водным путем составляет в среднем от 125 до 140 судов в сутки.
Новый секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил во вторник, что жизненно важный судоходный путь через Ормузский пролив будет оставаться закрытым, если США не примут условия Ирана по прекращению войны, включая размораживание иранских активов и прекращение других конфликтов в регионе.
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По словам источников издания, согласно данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США выросли примерно на 9,1 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 7 августа.
Ранее писали, что Goldman Sachs объяснил, почему дорогая нефть не спасет экономику России. Рост мировых цен на нефть приносит России дополнительные доходы, однако вряд ли станет толчком для ускорения экономического роста. К выводу пришли аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs.
По прогнозу банка, экономика России вырастет лишь на 0,9% в 2026 году. Для сравнения, в 2025 году рост оценивался на уровне 1%, а в 2024 году составил 4,3%.
Однако нефтяные сверхдоходы страны очень значительны. По оценкам Goldman, профицит счета нынешних операций России почти удвоится: до 3,2% ВВП в 2026 году с 1,7% в 2025 году. Госфинансы тоже выиграют: каждые $10 прироста экспортной цены на нефть приносят бюджету примерно $21 млрд. дополнительных доходов, подсчитал Графе.
По материалам:
Finance.ua
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