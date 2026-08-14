Аномальные цены на топливо: эксперты назвали основные причины удорожания Сегодня 08:25 — Энергетика

Топливо на АЗС

Цены на горючее в Украине заметно выросли за последние полтора месяца, хотя эксперты не считают ситуацию на рынке кризисной. Более всего подорожал дизель — его цена выросла на 16,6 грн за литр, тогда как бензин А-92 прибавил 9,15 грн.

Эксперты по-разному оценивают причины удорожания

Эксперт рынка нефтепродуктов Геннадий Рябцев считает текущие цены аномально высокими. По его оценке, они соответствуют стоимости нефти на уровне $130−135 за баррель, хотя фактические мировые котировки не превышают $85.

Рябцев призывает правительство потребовать от операторов рынка детальную калькуляцию стоимости горючего. В частности, речь идет о распределении расходов между закупкой горючего, логистикой и маржой трейдеров.

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В то же время аналитик «Нафторинка» Александр Сиренко объясняет часть удорожания ростом расходов на доставку. С 1 августа повысились тарифы «Укрзалізниці», что повлияло на стоимость транспортировки горючего.

Кроме того, по данным «Нафторинка», с июня усилились атаки на украинские АЗС. Для защиты станций и создания контейнерных АЗС операторам приходится тратить около 2 млн грн на каждую. Эти расходы в конечном счете учитываются в себестоимости топлива и влияют на его розничную цену.

О перспективах цен и прогнозах стоимости горючего читайте в статье по ссылке.

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