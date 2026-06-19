НКЦБФР обновила правила бронирования работников для рынков капитала Сегодня 15:03

Комиссия утвердила новые критерии для критических предприятий

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила новые критерии, по которым будут определять важные для украинской экономики предприятия. Это нужно для того, чтобы бизнес мог бронировать своих работников по прозрачным и честным правилам.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

В Украине продолжает действовать правительственное постановление № 76, устанавливающее базовые требования для предприятий.

В частности, компании должны соответствовать по меньшей мере трем критериям, среди которых отсутствие задолженности по уплате налогов и единому социальному взносу, а также соблюдение определенного уровня заработной платы.

Если компания не отвечает хотя бы одному, то лишается права на бронирование. Если все хорошо, тогда профильный орган оценивает компанию по своим отраслевым критериям.

Для рынков капитала такие правила разрабатывается НКЦБФР.

Основные изменения в подходах Комиссии

К действующим критериям, действующим еще с прошлого года, добавили четыре главных изменения.

Ужесточение требований к структуре собственности

Первое изменение касается безопасности. Ранее Комиссия отказывала в бронировании только тем компаниям, где среди владельцев были россияне или белорусы. Теперь правила ужесточились.

Статус критического не сможет получить предприятие, если в структуре его собственности есть резиденты каких-либо стран из «зоны риска», которые поддерживают агрессию, или люди под санкциями.

Защита системно важных участников рынка

Второе изменение защищает ключевых игроков рынка — так называемых «системно важных профессиональных участников».

Речь идет о крупнейших компаниях, от работы которых напрямую зависит стабильность всего финансового сектора.

Критическая инфраструктура как основание для статуса

Третье изменение касается объектов критической инфраструктуры. Теперь, если предприятие значится в этом списке, Комиссия имеет основание отнести его к критически важным.

В настоящее время в сфере Комиссии есть только одно такое предприятие.

Устранение дублирования регулирования

Четвертый пункт устраняет путаницу и дублирование полномочий между ведомствами. Новые правила Комиссии вообще не касаются банков и финансовых учреждений, управляемых Национальным банком Украины.

Это закрывает лазейку, когда банк после отказа в НБУ мог попытаться подать документы еще и в Комиссию.

Дальнейшие шаги

В ближайшее время проект будет опубликован на сайте Комиссии, чтобы провести общественное обсуждение. Участники рынка и эксперты смогут представить свои предложения.

Когда все отзывы будут обработаны, финальный текст утвердят окончательно и отправят на регистрацию в Министерство юстиции.

Новые правила бронирования

Ранее Finance.ua рассказывал , что Кабинет Министров опубликовал изменения в порядок бронирования военнообязанных работников и обязал пересмотреть статус всех критически важных предприятий.

Постановление предусматривает повышение зарплатного критерия для бронирования до 25 941 грн.

Работники, уже отсроченные от призыва, а также работники-совместители будут учитываться до квоты только по одному из мест работы.

Обновлены также критерии для резидентов «Дія.City». Для подтверждения соответствия требованиям компании должны подавать налоговые расчеты по доходам работников и уплате единого социального взноса за последние 6 календарных месяцев.

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