0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКЦБФР обновила правила бронирования работников для рынков капитала

17
Комиссия утвердила новые критерии для критических предприятий
Комиссия утвердила новые критерии для критических предприятий
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила новые критерии, по которым будут определять важные для украинской экономики предприятия. Это нужно для того, чтобы бизнес мог бронировать своих работников по прозрачным и честным правилам.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
В Украине продолжает действовать правительственное постановление № 76, устанавливающее базовые требования для предприятий.
Читайте также
В частности, компании должны соответствовать по меньшей мере трем критериям, среди которых отсутствие задолженности по уплате налогов и единому социальному взносу, а также соблюдение определенного уровня заработной платы.
Если компания не отвечает хотя бы одному, то лишается права на бронирование. Если все хорошо, тогда профильный орган оценивает компанию по своим отраслевым критериям.
Для рынков капитала такие правила разрабатывается НКЦБФР.
Место для вашей рекламы

Основные изменения в подходах Комиссии

К действующим критериям, действующим еще с прошлого года, добавили четыре главных изменения.

Ужесточение требований к структуре собственности

Первое изменение касается безопасности. Ранее Комиссия отказывала в бронировании только тем компаниям, где среди владельцев были россияне или белорусы. Теперь правила ужесточились.
Статус критического не сможет получить предприятие, если в структуре его собственности есть резиденты каких-либо стран из «зоны риска», которые поддерживают агрессию, или люди под санкциями.

Защита системно важных участников рынка

Второе изменение защищает ключевых игроков рынка — так называемых «системно важных профессиональных участников».
Речь идет о крупнейших компаниях, от работы которых напрямую зависит стабильность всего финансового сектора.

Критическая инфраструктура как основание для статуса

Третье изменение касается объектов критической инфраструктуры. Теперь, если предприятие значится в этом списке, Комиссия имеет основание отнести его к критически важным.
В настоящее время в сфере Комиссии есть только одно такое предприятие.

Устранение дублирования регулирования

Четвертый пункт устраняет путаницу и дублирование полномочий между ведомствами. Новые правила Комиссии вообще не касаются банков и финансовых учреждений, управляемых Национальным банком Украины.
Это закрывает лазейку, когда банк после отказа в НБУ мог попытаться подать документы еще и в Комиссию.

Дальнейшие шаги

В ближайшее время проект будет опубликован на сайте Комиссии, чтобы провести общественное обсуждение. Участники рынка и эксперты смогут представить свои предложения.
Когда все отзывы будут обработаны, финальный текст утвердят окончательно и отправят на регистрацию в Министерство юстиции.

Новые правила бронирования

Ранее Finance.ua рассказывал, что Кабинет Министров опубликовал изменения в порядок бронирования военнообязанных работников и обязал пересмотреть статус всех критически важных предприятий.
Постановление предусматривает повышение зарплатного критерия для бронирования до 25 941 грн.
Работники, уже отсроченные от призыва, а также работники-совместители будут учитываться до квоты только по одному из мест работы.
Обновлены также критерии для резидентов «Дія.City». Для подтверждения соответствия требованиям компании должны подавать налоговые расчеты по доходам работников и уплате единого социального взноса за последние 6 календарных месяцев.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БронированиеМобилизация
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems