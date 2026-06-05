Реформа бронирования: кто утратит статус критичности в этом году? Новые правила Сегодня 18:12

Реформа бронирования: кто утратит статус критичности в этом году? Новые правила

Кабинет Министров утвердил изменения, которые должны сделать систему бронирования более прозрачной и исключить злоупотребления. В то же время, части предприятий придется повторно подтверждать свой статус критически важных, а работодателям — проверять соответствие новым требованиям.

Со ссылкой на видео Finance.ua рассказываем, что именно меняется и кого коснутся новые правила.

Что изменилось в системе бронирования

В Министерстве экономики объясняют, что главная цель реформы — сохранить бронирование только для предприятий и работников, которые действительно критически важны для функционирования государства и экономики в условиях войны.

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Одним из ключевых изменений стал принцип «один работник — одна броня». Если военнообязанный работает одновременно на нескольких предприятиях, его можно учесть для бронирования только по одному месту работы. Таким образом, правительство стремится избежать двойного учета и возможных манипуляций.

При этом действующие бронирования продолжают действовать в переходный период, чтобы не допустить сбоев в работе предприятий.

Предприятиям придется подтвердить критичность

Правительство обязало провести пересмотр статуса всех критически важных предприятий.

После того, как министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации обновят критерии критичности, предприятия должны будут повторно подать документы для подтверждения своего статуса.

Рассмотрение документов будет длиться до 10 рабочих дней при условии, что пакет документов будет полным и достоверным.

Новые зарплатные требования

Одним из главных критериев станет уровень заработной платы.

Для большинства предприятий средняя зарплата должна составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн.

Для предприятий, расположенных на прифронтовых территориях, предусмотрена отдельная норма — не менее 2,5 минимальной зарплаты или 21 618 грн.

Для государственных и коммунальных предприятий зарплатный критерий будет рассчитываться до уплаты налогов.

Что нужно сделать работодателям и работникам

Уполномоченным представителям предприятий рекомендуют уже сейчас подготовиться к переподтверждению статуса.

В частности, необходимо:

проверить соответствие предприятия обновленным критериям;

пересмотреть списки работников, подлежащих бронированию;

отдельно проверить работников, работающих по совместительству;

оценить уровень средней заработной платы;

подготовить необходимые документы;

не откладывать подачу заявлений до завершения переходного периода.

Работникам критически важных предприятий самостоятельно подавать документы не нужно.

В то же время, им рекомендуют контролировать актуальность своих военно-учетных данных, уточнять статус бронирования у работодателя и следить за решениями предприятия по переподтверждению критичности.

Подробно о новых правилах бронирования и практических последствиях для бизнеса смотрите в видео:

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