Новые правила бронирования: норма о средней зарплате действует уже с июня Сегодня 11:04 — Личные финансы

В случае обращения предприятия в соответствующий государственный орган в июле будет учитываться средняя заработная плата предприятия за июнь

Предприятия, которые претендуют на получение статуса критически важных для бронирования работников или планируют подтвердить этот статус в июле 2026 года, должны обеспечить среднюю заработную плату на уровне не менее трех минимальных зарплат (25,941 тыс. грн) уже за июнь.

Об этом Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сообщило в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«В случае обращения предприятия в соответствующий государственный орган в июле будет учитываться средняя заработная плата предприятия за июнь», — пояснили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что решение о признании предприятия критически важным, действующее по состоянию на 2 июня 2026 года, остается действительным в течение определенного срока, но не дольше 1 сентября 2026 года.

Компаниям, у которых срок бронирования работников истекает в июне или июле, а также тем, которые впервые планируют получить статус критически важного предприятия, рекомендуют после пересмотра отраслевых и региональных критериев предоставить необходимый пакет документов в соответствующий государственный орган. Все государственные органы должны пересмотреть такие критерии до 10 июня 2026 года.

Новые бронирования будут согласовываться после пересмотра критериев

По информации министерства, решение о новых бронированиях будет принято до августа, но не ранее завершения пересмотра отраслевых и региональных критериев.

Если предприятие потеряет статус критически важного из-за отмены соответствующего отраслевого или регионального критерия, оно будет иметь право повторно подать документы для получения нового статуса с учетом обновленных требований.

Что говорят юристы о применении новых норм

Ряд юридических фирм отмечают, что хотя повышенный уровень средней заработной платы в три минимальных компании должны обеспечить уже со дня вступления в силу постановления № 692 от 30 мая, заработная плата для каждого забронированного должна соответствовать указанному уровню с 1 сентября 2026 года.

«Обновленный зарплатный критерий вступает в силу с даты публикации постановления № 692 (1 июня 2026 года) — начиная с мая 2026 года на предприятии должна быть начислена средняя заработная плата застрахованных лиц-работников на уровне не менее 25 941 грн», — считают в Asters.

В Sayenko Kharenko напомнили, что для критически важных предприятий, местонахождение которых определено и которые фактически работают на территориях возможных или активных боевых действий, сохранена норма о средней зарплате более 2,5 минимальных (21 618 грн).

Усиление контроля за бронированием

Постановление № 692 уточняет порядок определения количества забронированных работников. Работники, уже имеющие право на отсрочку от мобилизации на других основаниях, а также совместители будут учитываться в квоте бронирования только по одному месту работы. Эти изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Кроме того, документ ужесточает контроль за соблюдением лимитов бронирования.

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«В случае превышения допустимого количества забронированных работников руководитель обязан в течение 10 рабочих дней подать через портал „Дія“ заявление об аннулировании соответствующих бронирований», — отметили в Asters.

В Sayenko Kharenko подчеркнули, что невыполнение этой обязанности может привести к потере статуса критически важного предприятия.

В Asters также сообщили, что постановление уточнило условия подтверждения критичности для резидентов Дія.City. Теперь сам статус резидента не является достаточным основанием для получения соответствующих преимуществ. Компания должна отвечать требованиям статьи 5 Закона Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», в частности, относительно уровня заработной платы, что подтверждается налоговой отчетностью за последние шесть месяцев.

В Минэкономики ожидают стабильное количество забронированных

Глава Минэкономики Алексей Соболев ранее заявлял, что если все компании увеличат зарплаты для своих забронированных, бюджет получит дополнительно 10−13 млрд грн.

Пересмотр критериев определения критичности для предприятий, по словам министра, последний раз проводился еще в начале 2025 года, и с тех пор прошло достаточно времени, чтобы провести их аудит.

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Министр сообщил, что сейчас в Украине забронировано более 1,3 млн человек, и он ожидает, что это количество в дальнейшем меняться не будет.

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