Новые правила бронирования: Минэкономики объяснило, что изменилось для бизнеса и работников Сегодня 16:07

Новые правила не отменяют бронирование для бизнеса

Кабинет Министров принял решение, которое, по данным Министерства экономики, должно сделать систему бронирования военнообязанных более прозрачной, справедливой и защищенной от злоупотреблений.

В ведомстве отмечают , что новые правила не отменяют бронирование для бизнеса. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить баланс между потребностями обороны и экономики, а также гарантировать, что бронирование получают предприятия и работники, которые действительно критически важны для государства в условиях войны.

Трудоустройство по совместительству

Работник будет учитываться в квоту бронирования только по одному месту работы. Это не обязательно должно быть основное место работы. Если военнообязанный работает на основной работе и на нескольких предприятиях по совместительству, засчитать его в количество военнообязанных, работающих на предприятии, можно только один раз.

Работник может быть забронирован на предприятии, где работает по совместительству, если именно это предприятие засчитывает его в свою квоту.

Главный принцип состоит в том, что один военнообязанный может быть учтен только один раз, независимо от количества мест работы.

Подтверждение статуса критичности

Предприятия должны повторно предоставить документы для подтверждения статуса критически важных. Решения будут приниматься по обновленным критериям после представления полного пакета документов.

Государственный орган должен рассмотреть обращение предприятия в срок менее 10 рабочих дней. Чтобы избежать задержек, предприятию нужно предоставить полный и достоверный пакет документов.

На время переходного периода сохраняется и действующая критичность предприятий и действующее бронирование военнообязанных работников этих предприятий.

Что изменилось для ФЛП

Бронирование физических лиц-предпринимателей законодательством не предусмотрено.

Что изменилось для государственных и коммунальных предприятий

Изменения размера начисленной средней заработной платы застрахованных лиц, то есть работников, не касаются государственных и коммунальных предприятий.

Зарплатный критерий считается до или после уплаты налогов

Речь идет о начисленной средней заработной плате, то есть до уплаты налогов.

Не возникнет ли задержек из-за массовой подачи документов

Правительство скоординировало работу государственных органов по соблюдению сроков рассмотрения обращений. При подаче полного и достоверного пакета документов решение должно быть принято в срок не более 10 рабочих дней.

Что должен делать забронированный работник критически важного предприятия

Работнику не нужно самостоятельно подавать документы для подтверждения критичности предприятия. Ему следует проверить у работодателя, сохраняется ли действующее бронирование, следить за актуальностью военно-учетных данных и заранее уточнить свой статус у ответственного лица предприятия.

Что должны сделать уполномоченные лица критически важных предприятий

Уполномоченные лица должны заблаговременно проверить, соответствует ли предприятие обновленным критериям, пересмотреть список работников для бронирования, отдельно проверить работников по совместительству, оценить уровень средней зарплаты предприятия и зарплаты работников, которых планируют бронировать, подготовить документы для подтверждения критичности и не откладывать представление до завершения перехода.

Где предприятия смогут узнать об обновленных критериях критичности

Предприятия должны быть ориентированы на официальные решения органов, определяющих критичность в соответствующей сфере или регионе.

После переутверждения критериев, актуальная информация будет доступна через официальные каналы соответствующего министерства, центрального органа власти или областной военной администрации.

Что известно о новых правилах бронирования

Как ранее рассказывал Finance.ua, Кабинет Министров опубликовал изменения в порядок бронирования военнообязанных работников и обязал пересмотреть статус всех критически важных предприятий.

Первый блок касается зарплатного критерия. Для подтверждения критичности предприятия, а также для бронирования работника, устанавливается требование уровня зарплаты на уровне трех минимальных заработных плат. Это 25 941 грн. Для предприятий на прифронтовых территориях сохраняется отдельное условие на уровне 2,5 минимальной заработной платы, то есть 21 618 грн.

Второй блок касается работников, которые работают по совместительству или имеют отсрочку на других основаниях. Такой работник будет засчитываться в квоту бронирования только один раз по одному месту работы.

Третий блок касается просмотра критериев критичности. Министерства, другие центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны переутвердить свои критерии критичности по согласованию с Минобороны и Минэкономики. После этого предприятия, уже имеющие статус критически важных, должны подтвердить соответствие обновленным критериям.

