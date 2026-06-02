В «Дії» появятся 14 новых категорий для подачи заявлений о репарациях Сегодня 15:25

14 новых категорий в Реестре убытков

Кабинет Министров принял постановление, которое запускает весь перечень категорий, предусмотренных международным Реестром ущерба для подачи заявлений о репарациях за ущерб, причиненный в результате агрессии россии против Украины. После появления технической возможности бизнес, государственные органы и граждане смогут подавать заявления через портал «Дія» еще по 14 новым категориям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Новые категории будут доступны в «Дії» постепенно, после их технического внедрения.

Что смогут фиксировать украинцы (Категория A)

Ранее граждане могли подать заявления в международный Реестр ущерба в 16 категориях:

повреждение или уничтожение жилья;

вынужденное внутреннее перемещение или вынужденное перемещение за пределы Украины;

смерть близкого члена семьи;

пропажа без вести;

пытки;

сексуальное насилие;

другие убытки, причиненные агрессией рф.

После технического внедрения в «Дії» появится возможность фиксировать утрату доступа к медицинской помощи и образованию.

Кроме того, украинцы смогут регистрировать другие экономические лишения, а также случаи нарушения прав человека, гуманитарного права или законов и обычаев войны.

Что будет фиксировать государство (Категория B)

Правительство существенно расширило возможности для фиксации ущерба органами власти, местного самоуправления и государственными учреждениями. После технического запуска соответствующих услуг они смогут заявлять об экологическом вреде, хищении природных ресурсов и расходах на разминирование территорий.

Также государство сможет подавать заявления о повреждении культурного наследия, государственных гуманитарных расходах на поддержку населения и о других потерях имущества.

Как будут фиксировать убытки бизнеса (Категория C)

Предприниматели тоже получат больше возможностей для справедливости. Они могут регистрировать повреждение или уничтожение объектов культурной ценности.

Также бизнес сможет подавать данные о расходах компании на релокацию и эвакуацию, заявлять о гуманитарных расходах и других экономических потерях сразу после того, как откроем эти категории.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Международный Реестр ущерба расширил перечень категорий заявлений, которые могут подавать украинские компании. Бизнес получил возможность официально зафиксировать повреждение имущества, уничтожение инфраструктуры и утрату активов, вызванных полномасштабной агрессией рф.

