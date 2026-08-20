В Украине показали мощную автовышку на базе IVECO (фото) 20.08.2026, 00:33 — Технологии&Авто

В Украине показали мощную автовышку на базе IVECO (фото)

Завод «АЛЬФАТЕКС» представил современный автогидроподъемник CTE ZED 25, установленный на шасси IVECO Daily 60C16H3.0D. Машина предназначена для выполнения разнообразных высотных работ — от обслуживания уличного освещения и электросетей до монтажа конструкций и ремонта фасадов.

Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

Автовышка получила итальянское подъемное оборудование CTE. Максимальная рабочая высота составляет 24,5 м, а горизонтальный вылет стрелы достигает 11,7 м. Люлька рассчитана на перевозку до 300 кг груза.

Автовышка подходит для работы в городе

CTE ZED 25 сочетает компактное шасси IVECO Daily с телескопической стрелой. Конструкция выполнена по схеме «пантограф + трехсекционная телескопическая стрела», позволяющая работать даже в условиях ограниченного пространства.

Алюминиевая рабочая платформа имеет размеры 1400×700×1100 мм и может поворачиваться на 90° в каждую сторону. Стрела способна вращаться на 360°, а управление предусмотрено как с земли, так и непосредственно из люльки.

Одной из особенностей автовышки является электроизоляция люльки до 1000 В, что позволяет использовать технику при работах вблизи электросетей.

Для стабильности и безопасности CTE ZED 25 оснащена четырьмя аутригерами с датчиками положения. Также предусмотрены ограничитель предельной погрузки, система блокировки и аварийное опускание стрелы.

MMR По материалам:

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