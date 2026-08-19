Как выросли цены на гаражи и паркинги в Киеве Сегодня 08:00 — Технологии&Авто

Как выросли цены на гаражи и паркинги в Киеве

В последнее время спрос зашкаливает на подземные паркинги в жилых домах и места в отдельных зданиях-парковках (обычно это здания на 5−7 этажей).

Цены за этот год выросли на 15−20%.

Об этом говорит руководитель агентства недвижимости Андрей Романов, пишет Минфин

Какая цена паркоместа

«Учитывая участившиеся вражеские атаки на Киев, многие водители не хотят ставить авто на открытой местности. Кроме того, подземные паркинги в ЖК — это хорошая альтернатива укрытию. Поэтому, например, аренда паркоместа уже стоит 150−299 долларов в месяц, что на четверть выше прошлогоднего. Это делает вклады в такие объекты выгодной инвестицией.

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Во-первых, сумма входа не столь велика — всего 17−35 тысяч долларов, во-вторых, не нужно тратиться на ремонт, в-третьих, стоит очередь потенциальных арендаторов. Все это позволяет стабильно получать свои 7−8% годовых. Кроме того, паркоместа в Киеве уже в дефиците, поэтому уже к концу этого года ценник вырастет по меньшей мере на 10%. То есть в будущем такие объекты можно выгодно перепродать", — отмечает Романов.

Эксперты говорят, что многое зависит от локации и типа объекта. Скажем, если вы купите гараж старой застройки в кооперативе, есть риски, что он пойдет под снос, и вместо ожидаемой прибыли инвестиция сработает в минус.

Бизнес и укрытие

Рынок гаражей и парковок сейчас переживает трансформацию, — говорит Роман Рябов, глава оценочной компании «Дельта-Консалтинг».

Те же гаражи все чаще ищут не столько для хранения авто, столько под склады, мастерские, СТО, укрытие. «Это пользуется спросом на высоком уровне», — отметил эксперт.

Кроме того, поскольку подземные паркинги в ЖК стоят недешево, а уличные парковки в дефиците, особенно в спальных районах, плюс — оставлять там авто, учитывая вражеские атаки, опасно, многие водители рассматривают покупку старых гаражей именно под авто. То есть небольшой сегмент рынка, который до войны риелторы уже «сбросили со счетов», переживает своеобразный «ренессанс».

На рынке подземных паркингов, как говорит Романов, вообще небывалый бум.

«Это и безопасная площадка под авто, и альтернатива укрытию, и выгодная инвестиция. Желающих вложить средства в паркинги сейчас больше, чем инвесторов в жилую и коммерческую недвижимость. Порог входа невысокий, тратить средства на ремонт не нужно, доход от аренды — стабильный», — перечисляет Романов.

«Паркинги очень сильно изменились как объект недвижимости. Раньше покупатель квартиры часто воспринимал паркоместо как дополнительное приобретение: есть деньги — возьму, нет — как-то и без этого припаркируюсь. Сейчас отношение совсем другое. В новых ЖК парковочные места стали важной частью инфраструктуры дома, и в качественных проектах их дефицит начинает ощущаться довольно быстро с момента заселения», — добавила столичный риелтор Ирина Луханина.

Спрос на гаражи и паркинги уже сейчас превышает предложение

К примеру, гаражных кооперативов в столице не так много, часть из них (обычно расположенные в хороших локациях) уже снесли, а землю пустили под жилую или коммерческую застройку.

Подземных паркингов в киевских ЖК тоже не так много. «На дом на 500 квартир строят, в лучшем случае, 150−160 крытых подземных паркомест, а во многих новостройках крытых паркингов вообще нет», — отметил Романов.

В последнее время в Киеве активизировалось строительство паркингов на 5−7 этажей. Такие комплексы уже есть или строятся, например, возле ЖК «Галактика», «Комфорт Таун», «Русановская гавань», «Парковые озера» и т. д.

Ранее Finance.ua писал , проанализировав ценовую ситуацию на рынке паркомест Киева по аренде и купле-продаже и привлекательность и окупаемость инвестиций в них.

Окупить паркоместо в ЖК можно обычно за 8−10 лет, однако если его приобрести на этапе возведения или проектирования, то это будет значительно быстрее. Детали в статье — Паркоместа в Киеве: какие цены и почему их часто выбирают как инвестицию

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