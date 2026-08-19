Парковка во дворе дома — где нельзя оставлять автомобиль Сегодня 20:05 — Технологии&Авто

Парковка во дворе дома

Парковка во дворе многоквартирного дома нередко становится причиной конфликтов между жителями: кто-то бросает авто на газоне, кто-то перекрывает проезд или тротуар, а некоторые пытаются «закрепить» за собой место с помощью конусов или цепей.

Однако придомовая территория не означает, что автомобиль можно оставить в любом свободном месте.

Водители должны соблюдать правила дорожного движения и требования благоустройства, не препятствовать пешеходам и специальному транспорту, а вопросы организации парковки на общей территории должны решаться в установленном законом порядке.

Можно ли парковать автомобиль во дворе многоквартирного дома

Сам факт парковки автомобиля возле жилого дома не является нарушением. В то же время, место и способ стоянки должны соответствовать установленным правилам и не создавать неудобств или опасности для других.

Оставляя машину во дворе, водитель должен убедиться, что она не перекрывает проезд, не блокирует въезды и выезды, не мешает пешеходам и не занимает зеленую зону. Также автомобиль не должен препятствовать работе аварийных, коммунальных и других специальных служб.

Особое значение имеет беспрепятственный проезд автомобилей экстренной медицинской помощи, пожарно-спасательной техники и другого спецтранспорта. Поэтому даже при наличии свободного места автомобиль нельзя оставлять так, чтобы он фактически перекрывал необходимый для них проезд.

Где во дворе запрещено оставлять автомобиль

На придомовой территории действуют общие требования Правил дорожного движения, а также соответствующие правила благоустройства. Поэтому наличие свободного места само по себе еще не означает, что там разрешена стоянка.

В частности, автомобиль не следует оставлять:

на газонах и других зеленых участках;

ближе чем в 5 метрах от контейнерных площадок;

ближе чем в 10 метрах от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;

на тротуаре с нарушением установленных правил, в частности, если для движения пешеходов не остается достаточного пространства;

на местах, предназначенных для транспортных средств лиц с инвалидностью, если у водителя нет законных оснований ими пользоваться.

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Кроме того, независимо от конкретного места стоянки автомобиль нельзя размещать таким образом, чтобы он создавал помехи или опасность для других участников дорожного движения.

Какой штраф грозит за неправильную парковку

Нарушение правил остановки и стоянки может стать основанием для привлечения водителя к административной ответственности. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и его последствия и может составлять от 340 грн.

Отдельная ответственность установлена ​​за неправомерное использование мест, предназначенных для транспортных средств с инвалидностью. За такое нарушение штраф может достигать 1700 грн.

Если же автомобиль оставили на газоне, вследствие стоянки были повреждены зеленые насаждения или нарушены местные правила благоустройства, возможно применение дополнительных мер ответственности в зависимости от конкретных обстоятельств нарушения.

Когда припаркованный во дворе автомобиль могут эвакуировать

В определенных законодательством случаях неправильно припаркованное транспортное средство может быть временно задержано путем его принудительного перемещения на специальную площадку или стоянку.

В частности, основания для такой меры могут возникнуть, если автомобиль:

существенно препятствует дорожному движению;

делает невозможным проезд специального транспорта;

перекрывает въезд или выезд;

создает опасность или существенные препятствия других участников дорожного движения.

В таком случае для владельца последствия могут не ограничиться штрафом за нарушение. Ему также придется нести предусмотренные законодательством расходы, связанные с принудительным перемещением транспортного средства и его хранением на специальной площадке.

Может ли жилец самовольно «забронировать» себе место во дворе

Юристы отмечают, что отдельный жилец не может только по собственному желанию объявить определенную часть общей территории своим постоянным парковочным местом и запретить другим им пользоваться.

Самовольная установка конусов, цепей, блокаторов, шлагбаумов или других конструкций без надлежащих правовых оснований и необходимых решений не предоставляет лицу законного права исключительное пользование соответствующей частью территории.

Следовательно, желание постоянно оставлять автомобиль под своими окнами само по себе не создает права на конкретное место. Если жильцы хотят упорядочить парковку возле дома, этот вопрос необходимо решать коллективно и в соответствии с установленной законом процедурой.

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