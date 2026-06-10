В МВД рассказали детали новой системы наказаний за нарушение ПДД

По словам Клименко, на первом этапе речь идет о создании системы, которая автоматически будет фиксировать количество нарушений и применять санкции к систематическим нарушителям.
«Если у человека будет, например, 10 случаев превышения скорости, могут применяться определенные санкции, в частности, изъятие водительского удостоверения или передача дела на дальнейшее рассмотрение», — пояснил он.
Клименко считает, что балльная система будет следующим этапом.
«Это большая инфраструктура, которую еще предстоит построить. Мы не можем обещать, что она заработает через полгода или год. Пока в драфтовом варианте речь идет о системе, которая будет учитывать количество и тяжесть нарушений», — отметил Клименко.
Он объяснил, что власти нужно очень взвешенно подходить к тому, чтобы и не нарушить права людей, и чтобы люди понимали неотвратимость наказания за нарушение правил, которые будут установлены законом.
«Мы должны послушать специалистов, Нацполицию, патрульную полицию, соответствующих экспертов, потому что могут быть нюансы», — подчеркнул Клименко.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство готовит комплекс решений, чтобы снизить аварийность и усилить дисциплину на дорогах. Планировалось:
усилить ответственность за систематические нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости;
ввести более жесткие санкции для систематических нарушителей;
усовершенствовать системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений.