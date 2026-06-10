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В МВД рассказали детали новой системы наказаний за нарушение ПДД

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МВД совместно с Национальной полицией и специалистами уже работает над соответствующими предложениями.
МВД совместно с Национальной полицией и специалистами уже работает над соответствующими предложениями.
В Украине в ближайшее время планируют внедрить систему, которая автоматически будет фиксировать количество и тяжесть нарушений ПДД.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает Укринформ. ‎

Новая система контроля за нарушениями

По словам министра, в настоящее время у правоохранительных органов нет достаточных рычагов влияния на водителей, которые систематически превышают скорость и становятся участниками ДТП. ‎
«Конечно, что у правоохранительных органов на сегодняшний день нет рычагов влияния на таких людей, которые на постоянной основе нарушают скорость и совершают ДТП», — отметил Клименко.
В то же время он подчеркнул, что количество ДТП с трагическими последствиями в Украине остается примерно на одном уровне из года в год.

Какие изменения предлагают

МВД совместно с Национальной полицией и специалистами уже работает над соответствующими предложениями.
«Драфт наших предложений уже готовится. Дальше будет дело за экспертами и народными депутатами, с которыми мы будем постоянно консультироваться», — сообщил он.
Министр отметил, что санкции за нарушение должны быть понятны и предсказуемы для граждан.
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По словам Клименко, на первом этапе речь идет о создании системы, которая автоматически будет фиксировать количество нарушений и применять санкции к систематическим нарушителям.
«Если у человека будет, например, 10 случаев превышения скорости, могут применяться определенные санкции, в частности, изъятие водительского удостоверения или передача дела на дальнейшее рассмотрение», — пояснил он.
Клименко считает, что балльная система будет следующим этапом.
«Это большая инфраструктура, которую еще предстоит построить. Мы не можем обещать, что она заработает через полгода или год. Пока в драфтовом варианте речь идет о системе, которая будет учитывать количество и тяжесть нарушений», — отметил Клименко.
‎Он объяснил, что власти нужно очень взвешенно подходить к тому, чтобы и не нарушить права людей, и чтобы люди понимали неотвратимость наказания за нарушение правил, которые будут установлены законом. ‎
«Мы должны послушать специалистов, Нацполицию, патрульную полицию, соответствующих экспертов, потому что могут быть нюансы», — подчеркнул Клименко. ‎
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство готовит комплекс решений, чтобы снизить аварийность и усилить дисциплину на дорогах. Планировалось:
  • усилить ответственность за систематические нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости;
  • ввести более жесткие санкции для систематических нарушителей;
  • усовершенствовать системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений.
По материалам:
Укрінформ
ПДД
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