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Почему электромобили быстро теряют в стоимости (мнение эксперта)

Технологии&Авто
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Почему электромобили быстро теряют в стоимости (мнение эксперта)
Почему электромобили быстро теряют в стоимости (мнение эксперта)
Современные электромобили быстро теряют стоимость. Это происходит не потому, что электрокары имеют какие-то недостатки.
Об этом рассказал генеральный директор компании Luaz Motors и специалист по электромобильности Вадим Игнатов.
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«Мы имеем такую ​​интересную тенденцию, что электромобили быстрее теряют в стоимости. Но почему это происходит? Не потому, что электромобиль плохой, а потому, что китайцы задали такой тренд — каждый новый выходящий автомобиль, лучше по характеристикам, лучше по отделке, по дизайну, но дешевле модели, которая была выпущена год назад», — говорит специалист.
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По мнению эксперта, речь идет о глобальном тренде, который активно влияет на мировой автомобильный рынок.
«Если раньше новое поколение автомобиля с ДВС обычно появлялось примерно раз в пять лет, то китайские автопроизводители задали другой темп. Теперь модели обновляют, по меньшей мере, раз в год, а иногда даже чаще», — отмечает Игнатов.
По его словам, ситуация все сильнее влияет на перекупщиков. Пока автомобиль находится в продаже, на рынке может появиться обновленная модель, причем по более низкой цене. Это уже существенно изменило рынок перепродажи автомобилей и может быть одним из факторов, которые следует учитывать в будущем.
По материалам:
УНІАН
Авто
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