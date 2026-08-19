Отзывают почти миллион автомобилей — детали Сегодня 22:12 — Технологии&Авто

Отзывают почти миллион автомобилей — детали

Концерн Stellantis объявил глобальный отзыв примерно 955 тысяч автомобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Причины

Из-за проблемы с программным обеспечением мультимедийной системы.

Неисправность может препятствовать нормальной работе камеры заднего вида и приводить к отсутствию изображения на экране во время движения задним ходом.

Какие страны

В США под кампанию попали около 848 тысяч автомобилей разных моделей 2026 и 2027 годов. Среди них — Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid и Voyager, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer и Wrangler, а также пикапы Ram 1500 и 2500 и фургон Ram ProMaster.

Еще около 107 тысяч автомобилей отзовут в Канаде, Мексике и других странах. Таким образом, компания охватывает значительное количество современных моделей концерна, оснащенных соответствующим программным обеспечением.

Для устранения проблемы Stellantis планирует распространить обновление программного обеспечения мультимедийной системы через беспроводной канал. Когда обновление доступно, на экране автомобиля появится соответствующее сообщение с предложением установить новую версию.

В компании заявили, что пока не знают об авариях или травмах, связанных с этой проблемой.

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