«Налог на OLX, Uber и Airbnb»: Минфин подробно объяснил, что предусматривает новый законопроект Сегодня 15:11 — Казна и Политика

«Налог на OLX, Uber и Airbnb»: Минфин подробно объяснил, что предусматривает новый законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15111-д о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также их налогообложении. Министерство финансов раскрыло детали документа.

Регулирование цифровой экономики

На сегодняшний день сфера digital-экономики — один из ключевых драйверов роста по всему миру. Поэтому регулирование деятельности цифровых платформ, а также обмена информацией о доходах, полученных через такие платформы, необходимо для дальнейшей интеграции в ЕС и глобальной экономики.

Законопроект касается украинских и иностранных компаний, которые предоставляют цифровые услуги, активно работая на нашем рынке (таких как Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и другие сервисы по предоставлению услуг, продаже товаров, предоставлению в аренду недвижимости или транспорта и т. п. ).

Реализация положений законопроекта станет шагом к детенизации экономики, что позволит Украине присоединиться к международной системе обмена информацией о доходах с цифровых платформ, а также повысить прозрачность этого рынка услуг.

Предполагается, что изменения начнут действовать с начала 2027 года.

Международный обмен информацией

Законопроект предусматривает введение в Украине международного автоматического обмена информацией в соответствии с Модельными правилами ОЭСР.

Важно, что международный обмен информацией начнется не ранее присоединения Украины к соответствующему многостороннему международному договору, сторонами которого на данный момент являются 33 страны.

Государственная налоговая служба Украины на ежегодной основе будет получать от компетентных органов иностранных юрисдикций информацию о доходах, полученных резидентами Украины через цифровые платформы, операторы которых зарегистрированы в таких юрисдикциях. Вместо этого ГНС будет направлять юрисдикциям-партнерам по обмену аналогичную информацию об их резидентах.

Кроме того, информация о налоговых резидентах Украины в отдельных случаях будет поступать и от операторов цифровых платформ.

Речь идет об украинских и иностранных операторах цифровых платформ, работающих на украинском рынке или предоставляющих услуги для налоговых резидентов Украины (в частности, сервисы перевозок, доставки, аренды жилья или продажи товаров).

Требования к операторам платформ

Законопроект предусматривает внесение в Налоговый кодекс новой статьи, которая регламентирует международный обмен информацией и определяет ключевые термины, в частности «оператор платформы» и «подотчетный продавец».

Операторы платформ будут обязаны:

идентифицировать пользователей, подлежащих отчетности;

ежегодно подавать отчет в ГНС до 31 января;

встать на учет в ГНС.

Отчетности будут подлежать операции по аренде недвижимости, предоставлению услуг, продаже товаров и аренде транспорта.

В то же время информация о пользователях, осуществивших менее 30 продаж на сумму до 2 тыс. евро в год, не будет передаваться в ГНС.

Электронные платформы, выполняющие только функцию размещения объявлений, не подпадают под новое регулирование., mof.gov.ua

Электронные платформы, выполняющие только функцию размещения объявлений, не подпадают под новое регулирование.

Сроки внедрения

Нормы идентификации пользователей и сбора информации начнут действовать с 1 января 2027 года.

Обязанность операторов платформ встать на учет в ГНС вводится с 1 ноября 2026 года. Они должны выполнить это требование до 31 декабря 2026 года.

Применение норм начнется после присоединения Украины к многостороннему соглашению DPI.

Налогообложение доходов физических лиц

Законопроект вводит специальный подход к налогообложению доходов граждан, полученных через цифровые платформы.

Предусмотрено установление не облагаемого налогом порога на уровне 2 тыс. евро в год для продажи товаров физическими лицами. Это означает, что разовые продажи личных или подержанных вещей не облагаются налогом.

Воспользоваться упрощенным режимом смогут физические лица, которые:

не используют наемный труд;

получают доход в пределах установленного лимита (до 834 минимальных зарплат в год — около 7,2 млн грн по состоянию на 2026 год);

не осуществляют продажу подакцизных товаров.

Ставка налога на доходы физических лиц составит 5%, mof.gov.ua

Законопроект предусматривает:

ставку налога на доходы физических лиц на уровне 5% (вместо 18%);

выполнение функций налогового агента оператором платформы;

отсутствие обязанности подавать налоговую декларацию;

определение налоговых обязательств ГНС на основе данных платформ.

Упрощение для плательщиков и бизнеса

Документ также предусматривает ряд упрощений:

отсутствие требования открывать специальные счета;

упрощенную отчетность для операторов-нерезидентов с возможностью уплаты налогов в иностранной валюте;

устранение риска переквалификации отношений в трудовые.

Физическим лицам-предпринимателям разрешается вести через платформы деятельность, отличную от зарегистрированных видов деятельности.

Ожидаемый экономический эффект

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать детенизации доходов, повышению прозрачности рынка и росту налоговых поступлений.

Прогнозируемый фискальный эффект составляет около 14 млрд грн ежегодно, из которых 7 млрд грн — поступления от НДФЛ и 7 млрд грн — от военного сбора.

Прогнозируемый фискальный эффект составляет около 14 млрд грн ежегодно., mof.gov.ua

