Место для вашей рекламы

«Налог на OLX, Uber и Airbnb»: Минфин подробно объяснил, что предусматривает новый законопроект

Казна и Политика
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 15111-д о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также их налогообложении. Министерство финансов раскрыло детали документа.

Регулирование цифровой экономики

На сегодняшний день сфера digital-экономики — один из ключевых драйверов роста по всему миру. Поэтому регулирование деятельности цифровых платформ, а также обмена информацией о доходах, полученных через такие платформы, необходимо для дальнейшей интеграции в ЕС и глобальной экономики.
Законопроект касается украинских и иностранных компаний, которые предоставляют цифровые услуги, активно работая на нашем рынке (таких как Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber и другие сервисы по предоставлению услуг, продаже товаров, предоставлению в аренду недвижимости или транспорта и т. п.).
Реализация положений законопроекта станет шагом к детенизации экономики, что позволит Украине присоединиться к международной системе обмена информацией о доходах с цифровых платформ, а также повысить прозрачность этого рынка услуг.
Предполагается, что изменения начнут действовать с начала 2027 года.

Международный обмен информацией

Законопроект предусматривает введение в Украине международного автоматического обмена информацией в соответствии с Модельными правилами ОЭСР.
Важно, что международный обмен информацией начнется не ранее присоединения Украины к соответствующему многостороннему международному договору, сторонами которого на данный момент являются 33 страны.
Государственная налоговая служба Украины на ежегодной основе будет получать от компетентных органов иностранных юрисдикций информацию о доходах, полученных резидентами Украины через цифровые платформы, операторы которых зарегистрированы в таких юрисдикциях. Вместо этого ГНС будет направлять юрисдикциям-партнерам по обмену аналогичную информацию об их резидентах.
Кроме того, информация о налоговых резидентах Украины в отдельных случаях будет поступать и от операторов цифровых платформ.
Речь идет об украинских и иностранных операторах цифровых платформ, работающих на украинском рынке или предоставляющих услуги для налоговых резидентов Украины (в частности, сервисы перевозок, доставки, аренды жилья или продажи товаров).

Требования к операторам платформ

Законопроект предусматривает внесение в Налоговый кодекс новой статьи, которая регламентирует международный обмен информацией и определяет ключевые термины, в частности «оператор платформы» и «подотчетный продавец».
Операторы платформ будут обязаны:
  • идентифицировать пользователей, подлежащих отчетности;
  • ежегодно подавать отчет в ГНС до 31 января;
  • встать на учет в ГНС.
Отчетности будут подлежать операции по аренде недвижимости, предоставлению услуг, продаже товаров и аренде транспорта.
В то же время информация о пользователях, осуществивших менее 30 продаж на сумму до 2 тыс. евро в год, не будет передаваться в ГНС.
Электронные платформы, выполняющие только функцию размещения объявлений, не подпадают под новое регулирование.
Сроки внедрения

Нормы идентификации пользователей и сбора информации начнут действовать с 1 января 2027 года.
Обязанность операторов платформ встать на учет в ГНС вводится с 1 ноября 2026 года. Они должны выполнить это требование до 31 декабря 2026 года.
Применение норм начнется после присоединения Украины к многостороннему соглашению DPI.

Налогообложение доходов физических лиц

Законопроект вводит специальный подход к налогообложению доходов граждан, полученных через цифровые платформы.
Предусмотрено установление не облагаемого налогом порога на уровне 2 тыс. евро в год для продажи товаров физическими лицами. Это означает, что разовые продажи личных или подержанных вещей не облагаются налогом.
Воспользоваться упрощенным режимом смогут физические лица, которые:
  • не используют наемный труд;
  • получают доход в пределах установленного лимита (до 834 минимальных зарплат в год — около 7,2 млн грн по состоянию на 2026 год);
  • не осуществляют продажу подакцизных товаров.
Ставка налога на доходы физических лиц составит 5%
Законопроект предусматривает:
  • ставку налога на доходы физических лиц на уровне 5% (вместо 18%);
  • выполнение функций налогового агента оператором платформы;
  • отсутствие обязанности подавать налоговую декларацию;
  • определение налоговых обязательств ГНС на основе данных платформ.

Упрощение для плательщиков и бизнеса

Документ также предусматривает ряд упрощений:
  • отсутствие требования открывать специальные счета;
  • упрощенную отчетность для операторов-нерезидентов с возможностью уплаты налогов в иностранной валюте;
  • устранение риска переквалификации отношений в трудовые.
Физическим лицам-предпринимателям разрешается вести через платформы деятельность, отличную от зарегистрированных видов деятельности.

Ожидаемый экономический эффект

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать детенизации доходов, повышению прозрачности рынка и росту налоговых поступлений.
Прогнозируемый фискальный эффект составляет около 14 млрд грн ежегодно, из которых 7 млрд грн — поступления от НДФЛ и 7 млрд грн — от военного сбора.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
Место для вашей рекламы
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
