Рада підтримала закон про оподаткування доходів із цифрових платформ

Фото: народний депутат Ярослав Железняк

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт № 15111-д щодо запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, а також їх оподаткування.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради.

Запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, шляхом імплементації Модельних правил ОЕСР та Директиви DAC 7 є міжнародним зобов’язанням України відповідно до Меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику.

Що передбачає документ

Доопрацьований документ передбачає низку змін, які спрощують підхід до оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, порівняно з початковою версією уряду. Зокрема, законопроєкт враховує вимоги щодо обміну інформацією про продаж товарів відповідно до Директиви Ради ЄС 2021/514, яка вносить зміни до правил адміністративної співпраці у сфері оподаткування.

Документ передбачає спрощення умов застосування пільгової ставки оподаткування на рівні 5% для доходів, отриманих через цифрові платформи. Зокрема, передбачено можливість застосування пільгових умов для самозайнятих осіб за умови, що діяльність, яку вони здійснюють через платформу, відрізняється від зареєстрованих видів господарської діяльності фізичної особи-підприємця.

Із законопроєкту вилучено положення щодо відкриття спеціальних рахунків для продавців, які працюють через платформи, а також норми про розкриття банківської таємниці.

Документ уточнює вимоги до податкових агентів — операторів платформ-нерезидентів. Передбачено спрощений порядок подання звітності (один раз на рік через спеціальне портальне рішення). Сплата податків здійснюватиметься щомісяця в іноземній валюті.

Законопроєкт також спрощує процедуру виконання податкових зобов’язань для фізичних осіб, які отримують доходи через платформи. У разі перевищення доходу понад 834 мінімальні заробітні плати, встановлені на 1 січня звітного року, або перевищення неоподатковуваного мінімуму від продажу товарів, податкове зобов’язання визначатиме контролюючий орган без подання декларації.

Окремо законопроєкт передбачає норми, які мають усунути ризик визнання трудовими відносин між операторами платформ і продавцями, що надають послуги через такі сервіси.

