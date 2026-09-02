В Польше налоговая оштрафовала предприятия на рекордную сумму Сегодня 15:12 — Мир

В текущем году сотрудники Национальной налоговой администрации (KAS) наложили рекордную сумму штрафов на польские компании. Причиной послужила незаконная торговля с россией.

В период с января по конец июля этого года налоговики оштрафовали 110 предприятий на общую сумму более 55 миллионов злотых, пишет inpoland.net.pl

Рекордсменом в этом году стал предприниматель из Силезского воеводства, продававший россиянам автомобили и мотоциклы премиум-класса. Транспортные средства переправлялись в россию через беларусь. KAS оценила общую стоимость транзакций в 19 миллионов евро и оштрафовали предпринимателя на 20 миллионов злотых. К компании был применен максимальный штраф, поскольку дорогие авто были направлены на российский рынок.

Несмотря на введенные ограничения, продолжает расти количество контрактов между польскими компаниями и российскими подрядчиками. Всего с начала введения санкций после вторжения россии в Украину до конца июля этого года штрафы составили примерно 106 млн злотых, налоговики вынесли 223 решения.

Штрафы, наложенные на польские субъекты хозяйствования, имеют два источника: это регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 года, изданный после аннексии Крыма россией, который, среди прочего, запрещает продажу предметов роскоши в россию, и Закон от 13 апреля 2022 года о специальных мерах по противодействию поддержанию агрессии.

Согласно первому положению, до конца июля налоговики вынесли в общей сложности 158 решений о наложении административных штрафов на сумму более 65,4 миллиона злотых, наибольшее количество которых было выдано в этом году, а наименьшее — в 2023 году, когда их было всего 2.

В свою очередь за нарушение других санкционных положений Национальная налоговая администрация выдала 65 решений о наложении штрафов на сумму более 40,9 миллиона злотых.

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