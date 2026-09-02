0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше налоговая оштрафовала предприятия на рекордную сумму

Мир
41
В текущем году сотрудники Национальной налоговой администрации (KAS) наложили рекордную сумму штрафов на польские компании. Причиной послужила незаконная торговля с россией.
В период с января по конец июля этого года налоговики оштрафовали 110 предприятий на общую сумму более 55 миллионов злотых, пишет inpoland.net.pl.
Рекордсменом в этом году стал предприниматель из Силезского воеводства, продававший россиянам автомобили и мотоциклы премиум-класса. Транспортные средства переправлялись в россию через беларусь. KAS оценила общую стоимость транзакций в 19 миллионов евро и оштрафовали предпринимателя на 20 миллионов злотых. К компании был применен максимальный штраф, поскольку дорогие авто были направлены на российский рынок.
Несмотря на введенные ограничения, продолжает расти количество контрактов между польскими компаниями и российскими подрядчиками. Всего с начала введения санкций после вторжения россии в Украину до конца июля этого года штрафы составили примерно 106 млн злотых, налоговики вынесли 223 решения.
Штрафы, наложенные на польские субъекты хозяйствования, имеют два источника: это регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 года, изданный после аннексии Крыма россией, который, среди прочего, запрещает продажу предметов роскоши в россию, и Закон от 13 апреля 2022 года о специальных мерах по противодействию поддержанию агрессии.
Согласно первому положению, до конца июля налоговики вынесли в общей сложности 158 решений о наложении административных штрафов на сумму более 65,4 миллиона злотых, наибольшее количество которых было выдано в этом году, а наименьшее — в 2023 году, когда их было всего 2.
В свою очередь за нарушение других санкционных положений Национальная налоговая администрация выдала 65 решений о наложении штрафов на сумму более 40,9 миллиона злотых.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems