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В Бразилии остановили работу гигантского литиевого месторождения: почему так

Мир
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Суд полностью остановил работу гигантского литиевого месторождения Grota do Cirilo и отобрал экологические разрешения у компании Sigma Mineraсаo SA.
Об этом сообщает Bloomberg.
Промышленный гигант развернул бурную деятельность прямо под боком у поселения Бау. Люди оказались в зоне постоянного грохота и пыли от разработки недр.
Судья подчеркнул, что «риск причинения вреда обусловлен тем, что горнодобывающий комплекс работает непрерывно, добывая ресурсы и постоянно проводя взрывные и земляные работы всего в нескольких километрах от традиционной территории». Также служитель закона строго-настрого запретил экологическим службам штата Минас-Жерайс выдавать горнякам любые новые документы.
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По имеющимся данным, этот карьер вместе с заводом расположен в так называемой «Литиевой долине Бразилии» и считается одной из самых богатых точек добычи лития на всей планете. Впрочем, из-за чрезмерной близости людей суд требует провести отдельную тщательную проверку влияния на окружающую среду специально для местных жителей общины Бау.
Как отмечают журналисты, для компании это уже вторая за лето неприятность. В июле добычу уже блокировали инспекторы в соседних городах Арасуаи и Итинга из-за выявленных нарушений. Тогда добытчики отвергли все упреки, быстро договорились с местными властями штата и снова запустили технику, однако теперь получили новый удар.
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Аппетиты бизнеса понятны, ведь месторождение колоссальное: по имеющимся данным, под землей лежит более 109 миллионов тонн ценной породы с высоким содержанием оксида лития.
Как известно, Бау относится к так называемым киломболам. Это особые бразильские общины, которые еще в конце XVI века создали беглецы из неволи. Государство очень строго оберегает их покой и землю, так что промышленным компаниям заходить на эти территории крайне сложно.
Ранее мы писали, украинцы в разы нарастили закупку литий-ионных аккумуляторов за границей.

Зарядные станции: преимущества, разновидности и возможности устройств

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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