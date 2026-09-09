Совет ЕС возглавит новая страна

Литва готовится возглавить Совет ЕС. Главными приоритетами во время ее председательства будут безопасность и оборона, трансатлантическое единство, расширение ЕС и поддержка Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в соцсети Х (Twitter).
Приоритеты
В приоритетах будут санкции против рф и вступление Украины в ЕС.
Такое заявление Будрис сделал после ежегодной встречи литовских послов, где обменялся мнениями с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.
У Европы есть выбор — реагировать или возглавить процесс. Литва выбирает второй путь.
По словам министра, это означает более сильную поддержку Украины, более жесткие санкции против россии и беларуси, а также более быстрый европейский путь для Украины и Молдовы.
Напомним, Литва и Эстония выступили против ослабления санкций в отношении беларуси. Премьер-министры Литвы и Эстонии Миндаугас Синкявичюс и Кристен Михал не видят оснований для смены санкционной политики. По их словам, Минск не изменил свою позицию и продолжает поддерживать россию.