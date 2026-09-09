Совет ЕС возглавит новая страна Сегодня 12:40 — Мир Совет ЕС возглавит новая страна

Литва готовится возглавить Совет ЕС. Главными приоритетами во время ее председательства будут безопасность и оборона, трансатлантическое единство, расширение ЕС и поддержка Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в соцсети Х (Twitter).

Приоритеты

В приоритетах будут санкции против рф и вступление Украины в ЕС.

Такое заявление Будрис сделал после ежегодной встречи литовских послов, где обменялся мнениями с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

У Европы есть выбор — реагировать или возглавить процесс. Литва выбирает второй путь.

По словам министра, это означает более сильную поддержку Украины, более жесткие санкции против россии и беларуси, а также более быстрый европейский путь для Украины и Молдовы.