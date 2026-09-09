Месторождения золота и ископаемых в Венесуэле: что хочет США Сегодня 18:33 — Мир

Администрация Дональда Трампа пытается расширить влияние на природные ресурсы Венесуэлы и получить доступ к месторождениям полезных ископаемых, в частности к золоту.

Вашингтон планирует привлечь американские компании в горнодобывающий сектор страны для обеспечения потребностей национальной безопасности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

По информации источников агентства, Белый дом рассматривает ряд мер по углублению сотрудничества, включая возможный президентский указ относительно критически важных минералов. Чиновники США уже провели предварительные консультации с представителями бизнеса, чтобы оценить их интерес к инвестициям в венесуэльские недра.

Такой шаг стал частью стратегии Вашингтона по усилению экономического влияния в Латинской Америке и вытеснению Китая, который имел тесные связи с отстраненным от власти Николасом Мадуро. После ареста Мадуро в январе временный президент Венесуэлы Делси Родригес сменила внешнеполитический курс и пошла на сближение с США.

Министерство финансов США уже в марте начало смягчать санкции, разрешив отдельные транзакции с золотом венесуэльского происхождения (в том числе через государственную компанию Minerven) и заключение соглашений в добывающей отрасли. Ранее Трамп также заявил о договоренности, согласно которой передают под контроль США более 65 млрд баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти.

В то же время инвесторы сталкиваются с рядом существенных рисков:

Устаревшая геологическая база: точные объемы залежей неизвестны, поскольку официальные карты опираются на исследования 2009 года, а отчеты властей не разграничивают прогнозные ресурсы и экономически выгодные запасы;

Криминальный контроль: значительную часть золотоносных месторождений в горнорудном бассейне Ориноко контролируют нелегальные вооруженные группировки;

Спектр сырья: несмотря на наличие залежей золота, бокситов, никеля, железной руды, кольтана и урана, в стране фактически нет значительных запасов редкоземельных металлов;

Законодательное поле: в апреле парламент Венесуэлы принял закон о горной промышленности, который закрепляет собственность на недрах за государством и устанавливает роялти до 13% от валовой стоимости добычи.