Изменения для водителей в ЕС: кто не сможет управлять автомобилем

Изменения для водителей в ЕС: кто не сможет управлять автомобилем

В Евросоюзе начали действовать новые правила для водителей. А именно — повышают возрастную границу для водителей старшего возраста.

Об этом пишет inpoland.net.pl

Пожилые водители должны будут проходить обследование каждые 5 лет, чтобы сохранить свои водительские права.

Новые правила повышают возраст, по которому может быть аннулировано водительское удостоверение, с 50 до 65 лет.

Что это значит

Водители старшего возраста не потеряют автоматически водительские права после достижения определенного возраста, но все равно будут проходить обязательные медицинские осмотры.

Цель изменений

Повышение безопасности дорожного движения. ЕС планирует исключить смертельные ДТП до 2050 года.

Согласно новым правилам, лица старше 65 лет должны будут проходить медицинские осмотры каждые пять лет. Негативное заключение специалиста больше не приведет к автоматической потере водительских прав — депутаты Европарламента решили избежать дискриминации в отношении пожилых людей.

Новые правила предусматривают, что государства-члены могут — но не обязаны — сокращать срок действия водительских удостоверений, чтобы применять более частые медицинские осмотры, медицинские самооценки или другие специальные меры, включая курсы повышения квалификации.

Сроки

Водительское удостоверение в странах ЕС будет действовать 15 или 10 лет. Водительские удостоверения для грузовиков и автобусов будут действительны в течение 5 лет.

