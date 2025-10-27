0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Изменения для водителей в ЕС: кто не сможет управлять автомобилем

Технологии&Авто
90
Изменения для водителей в ЕС: кто не сможет управлять автомобилем
Изменения для водителей в ЕС: кто не сможет управлять автомобилем
В Евросоюзе начали действовать новые правила для водителей. А именно — повышают возрастную границу для водителей старшего возраста.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
Пожилые водители должны будут проходить обследование каждые 5 лет, чтобы сохранить свои водительские права.
Новые правила повышают возраст, по которому может быть аннулировано водительское удостоверение, с 50 до 65 лет.

Что это значит

Водители старшего возраста не потеряют автоматически водительские права после достижения определенного возраста, но все равно будут проходить обязательные медицинские осмотры.

Цель изменений

Повышение безопасности дорожного движения. ЕС планирует исключить смертельные ДТП до 2050 года.
Согласно новым правилам, лица старше 65 лет должны будут проходить медицинские осмотры каждые пять лет. Негативное заключение специалиста больше не приведет к автоматической потере водительских прав — депутаты Европарламента решили избежать дискриминации в отношении пожилых людей.
Читайте также
Новые правила предусматривают, что государства-члены могут — но не обязаны — сокращать срок действия водительских удостоверений, чтобы применять более частые медицинские осмотры, медицинские самооценки или другие специальные меры, включая курсы повышения квалификации.

Сроки

Водительское удостоверение в странах ЕС будет действовать 15 или 10 лет. Водительские удостоверения для грузовиков и автобусов будут действительны в течение 5 лет.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems