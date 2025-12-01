Ryanair сворачивает свою программу лояльности Prime
Ирландский лоукостер Ryanair принял решение закрыть свою программу лояльности Prime менее чем через год после ее запуска в марте 2025 года.
Об этом пишет The Independent.
Крупнейший бюджетный перевозчик Европы прекратил программу на фоне того, как ее участники получили скидки на авиабилеты более 6 миллионов евро всего за восемь месяцев ее действия — и это больше, чем они заплатили за членство.
В авиакомпании заявили, что их не устроили результаты «испытательного периода» программы, поскольку доход от подписки «не оправдывает времени и усилий, затраченных на запуск ежемесячной распродажи эксклюзивных мест Prime».
«В течение многих лет клиенты просили о программе лояльности для участников Ryanair, поэтому мы провели тестирование программы Prime в течение последних 8 месяцев. На сегодняшний день мы зарегистрировали более 55 тысяч участников Prime, что принесло более 4,4 млн евро в виде абонентской платы. Однако наши участники Prime получили более 6 млн евро скидок на тарифы принес», — констатировала директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди.
Годовая подписка стоимостью 79 евро включала в себя бесплатное бронирование мест, бесплатную туристическую страховку и доступ к 12 ежегодным (по одному в месяц) эксклюзивным распродажам мест для участников.
