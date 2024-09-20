«єОселя»: Укрфинжилье предлагает ввести более гибкие условия для регионов — Finance.ua

«єОселя»: Укрфинжилье предлагает ввести более гибкие условия для регионов Сегодня 11:45 — Кредит&Депозит

«єОселя»: Укрфинжилье предлагает ввести более гибкие условия для регионов

Для дальнейшего стимулирования госпрограммы льготной ипотеки «єОселя» в целом по стране дискутируются снижение возраста здания до трех лет, более гибкие условия для отдельных регионов и некоторых категорий инвесторов.

Об этом сообщил глава правления Украинской финансовой жилищной компании («Укрфинжилье») Евгений Мецгер в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Следующее изменение условий возможно уже через месяц», — прокомментировал он перспективу дальнейших обновлений программы, часть из которых вступает в действие с 19 сентября.

Среди последних изменений, в частности, согласно постановлению Кабмина № 939 от 16 августа предусмотрена возможность участия Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежь жилье) в программе «єОселя». По словам Мецгера, Госмолодежь уже аккредитована в качестве партнера программы.

«Сейчас дорабатываем некоторые технические и юридические нюансы. Надеюсь, через пару месяцев сможем уже начинать работать», — сообщил он.

По его словам, ожидаемое первичным рынком уменьшение возраста здания, на которое можно взять кредит, с 10 до трех лет, может быть «в следующих изменениях».

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«Мы движемся активнее в сторону первички. Почему первичка? Во-первых, важные характеристики безопасности жилья, новые стандарты, требующие шелтеров, укрытий в зданиях. Плюс такое жилье энергоэффективное. И третье — программа „єОселя“ должна обеспечить не только социальный эффект, но и экономический: новое строительство имеет высокий мультипликационный эффект для экономики в целом», — говорит он.

Что касается увеличения количества банков-партнеров (сейчас их 11), то глава «Укрфинжилья» считает оптимальным расширение до 15 участников.

«Больше нет нужды. Сейчас четыре банка дают 80%. Среди тех, кто может присоединиться в ближайшее время — OTP, первый из иностранных банков, увидевший преимущества государственной ипотеки», — сказал Мецгер.

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Среди будущих потенциально стимулирующих изменений программы он назвал возможную корректировку требований к жилью для отдельных регионов.

«Условно, вся Украина будет сфокусирована больше на первичном рынке, но в регионах, близких к фронтовым, будем оставлять возможность кредитования других проектов. Отдельные требования — для жилья, которое могут выбирать ВПЛ. Для этой категории во всех регионах предлагаем оставить 10 лет, для всех других — в зданиях до трех лет», — сообщил Мецгер.

Он добавил, что именно для категории ВПЛ учреждение планирует активнее работать с Госмолодежжильем, которое имеет большую экспертизу работы с целевыми программами для внутренне перемещенных лиц.

По данным «Укрфинжилья», с начала работы государственной программы доступного ипотечного кредитования «єОселя» по состоянию на 19 сентября 2024 года 12 884 семьи приобрели собственное жилье более чем на 20,6 млрд грн.

Справка Finance.ua:

программа доступного ипотечного кредитования «єОселя» заработала в Украине с октября 2022 года. На льготную ипотеку под 3% годовых на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ, работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, научные сотрудники;

с 1 августа 2023 года подать заявку на участие в программе «єОселя» под 7% могут ветераны войны, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, не имеющие собственного жилья больше нормативной площади.

по условиям программы, льготные категории участников могут приобрести жилье в строящемся доме и домах, не старше 10 лет (в столице и областных центрах), остальные участники — в доме не старше трех лет или в строящемся объекте.

с 19 сентября можно использовать сертификаты «єВідновлення» как первоначальный взнос для приобретения жилья по «єОселя»", можно покупать имущественные права на частные дома на этапе строительства, увеличены ставки выплат после 10 лет обслуживания займа. С 19 октября для молодежи до 25 лет будет уменьшен размер первого взноса (от 10%), с 18 декабря появится возможность членам семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) первой степени родства (муж или жена, их родители и дети) купить жилье для внутренних переселенцев;

в программе принимают участие 11 банков-партнеров: государственные Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сэнс Банк, а также МТБ Банк, Таскомбанк, банк «Глобус», Sky Bank, банк «Кредит Днепр» и Bisbank.

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