Глава НБУ объяснил, когда регулятор сможет перейти к снижению учетной ставки — Finance.ua

Глава НБУ объяснил, когда регулятор сможет перейти к снижению учетной ставки
Национальный банк не исключает возобновления цикла снижения ключевой ставки после получения средств от замороженных российских активов.
Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный в эфире Business Breakfast от Forbes Ukraine, комментируя возможность повышения учетной ставки.
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Учетная ставка определяет стоимость денег для банков и соответственно стоимость кредитов для бизнеса и населения.
Пышный отметил, что НБУ прогнозировал ускорение инфляции. По его словам, баланс рисков смещен в сторону дальнейшего ускорения, поэтому НБУ остановил цикл снижения учетной ставки.
НБУ дал так называемый двусторонний forward guidance, отметив, что будет действовать в зависимости от ситуации.
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Инфляционная динамика находится в рамках прогноза Нацбанка, поэтому нет целесообразности ужесточать монетарную политику, отметил Пышный.
В то же время он подчеркнул, что реализация положительных рисков, в частности, поступления средств от замороженных российских активов, возможно, позволит возобновить цикл смягчения монетарной политики.
Напомним, 19 сентября НБУ второй раз подряд оставил учетную ставку без изменений — на уровне 13%. Это должно способствовать постепенному возвращению инфляции к целевому показателю НБУ в 5% в последующие годы, а также поддержит устойчивость валютного рынка, ожидает Нацбанк.
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