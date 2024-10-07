Как гарантируются банковские вклады в Украине — ФГВФЛ Сегодня 13:00

Как гарантируются банковские вклады в Украине — ФГВФЛ

По состоянию на 1 сентября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,301 трлн грн, что на 12,5 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца.

Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Фонд гарантирует возврат средств, размещенных в банке в наличной или безналичной форме как в национальной, так и в иностранной валюте. Это касается как банковских счетов (текущих или карточных), так и депозитов, пишет Минкульт.

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Гарантии Фонда распространяются на физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей.

Фонд возмещает средства в размере вклада, включая проценты, в пределах предельной суммы возмещения

На время военного положения в Украине действует норма о возмещении средств по вкладам в полном размере. А через три месяца после его отмены или прекращения, когда ограничения снова вернут, вкладчики будут получать уже

600 тысяч гривен, независимо от количества вкладов в банке.

После признания банка неплатежеспособным и введения временной администрации, Фонд не позднее 20 рабочих дней начинает выплаты гарантированного возмещения его вкладчикам (а для банков, база данных о вкладчиках которых более 500 тыс. счетов, — не позднее 30 рабочих дней).

Чтобы получить свои средства, вкладчики могут обратиться в любой банк-агент Фонда с паспортом и идентификационным кодом. Некоторые банки-агенты предоставляют возможность дистанционного получения средств, а также есть возможность получения гарантированной суммы возмещения через приложение «Дія».

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Обратите внимание: вклады, размещенные в иностранной валюте, пересчитываются в национальную валюту Украины по официальному курсу гривны, установленному Национальным банком Украины к иностранным валютам по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Если ваш банк признан неплатежеспособным, всю необходимую информацию о выплатах и ​​сроках можно найти на официальной странице Фонда гарантирования вкладов в сети Интернет: www.fg.gov.ua.

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