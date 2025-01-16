Минфин хочет раскрыть для налоговиков банковскую тайну украинцев — Finance.ua

Минфин хочет раскрыть для налоговиков банковскую тайну украинцев
Государственная налоговая служба должна получить доступ к финансовым данным украинцев. По состоянию на сегодняшний день они являются банковской тайной, однако это могут изменить.
Об этом в эфире подкаста «УТ-2» сообщил министр финансов Сергей Марченко.
По его мнению, банковская тайна для налоговиков все же будет отменена в рамках евроинтеграции. В то же время, министр признал, что этому может препятствовать недоверие украинцев к государственным институтам. Например, по его словам, он не знает, как правоохранительные органы могут использовать эту информацию.
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«Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость в уплате налогов — это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников», — утверждает Марченко.
Министр уточнил, что при отмене тайны налоговики будут работать не с финансовыми данными конкретного человека, а будут анализировать массивы информации. Это будет база данных и будут работать с рисками: «Если возникает ситуация, когда почему-то на счетах появились миллиардные средства у кого-то, не подтвержденные ничем».
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К слову, недавно украинский президент подписал закон № 4174-IX, который увеличивает перечень оснований для раскрытия банковской тайны. Закон «О банках и банковской деятельности» дополнен пунктами, разрешающими нотариусам дополнительные данные об имуществе без вести пропавших лиц.
Напомним, ранее Национальный банк Украины предлагал внести изменения в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Нацбанк предлагал:
- дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов;
- уточнить вид информации, составляющую банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонд гарантирования вкладов физических лиц;
- уточнить виды проверок, осуществляемых Национальным банком Украины, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, которая составляет банковскую тайну.
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