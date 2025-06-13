Число женщин на руководящих должностях в мире уменьшается третий год подряд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Число женщин на руководящих должностях в мире уменьшается третий год подряд

Личные финансы
9
Число женщин на руководящих должностях в мире уменьшается третий год подряд
Число женщин на руководящих должностях в мире уменьшается третий год подряд
Доля женщин, которых нанимают на руководящие должности, замедляется третий год подряд.
Об этом говорится в Глобальном отчете о гендерном разрыве от Всемирного экономического форума (WEF), сообщает Euronews.

Статистика

В отчете, охватывающем 148 стран, отмечается, что хотя женщины составляют 41,2% глобальной рабочей силы, только 28,8% занимают руководящие должности.
В период с 2015 по 2024 год их доля в топ-менеджменте выросла с 25,7 до 28,1%, однако с 2022 года темпы роста значительно замедлились.
Число женщин на руководящих должностях в мире уменьшается третий год подряд
Во многих отраслях рост женщин на высшие должности опережает карьерное продвижение на среднем уровне, что может нарушить баланс в кадровом резерве.
В 2024 году глобальный гендерный разрыв сократился до 68,8%. Это самый лучший показатель с начала пандемии COVID-19. В то же время, при текущих темпах достижение полного равенства может занять еще 123 года.
Читайте также
Наивысший уровень гендерного равенства сохраняет Исландия — 92,6%. В пятерку лидеров также вошли Финляндия (87,9%), Норвегия (86,3%), Великобритания (83,8%) и Новая Зеландия (82,7%).
Украина оказалась на 62-м месте, это на ступеньку выше, чем в прошлом году. Среди европейских стран Украина заняла 26 место.

Развитие ИИ

В отчете также говорится о вызовах, которые несет быстрое развитие искусственного интеллекта. Данные LinkedIn, у которого более 1 миллиарда пользователей, свидетельствуют, что женщины на 20% чаще имеют разнообразную карьеру, что позволяет им развивать уникальные навыки. Это дает им преимущество в условиях перехода к новой экономике, обусловленной ИИ.
«Если женщины не будут допущены к руководящим должностям, это будет иметь экономические последствия», — подчеркнули в WEF.
Напомним, в 2023 году индекс гендерного равенства в Украине составил 61,4 балла. Это на 8,8 балла ниже, чем в среднем по 27 странам-членам ЕС. По общим баллам Индекса Украина занимает 20 место в рейтинге из 27 стран ЕС и Украины, опережая восемь стран Европейского союза, как Хорватия, Кипр, Эстония, Словакия, Греция, Чехия, а также Венгрия и Румыния.
Читайте также
Ранее эксперты budni.robota.ua показали разницу в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами в зависимости от отрасли. Наибольшая разница в желаемой зарплате и денежной компенсации в зависимости от пола наблюдается в сферах финансовых услуг, автомобильной промышленности и автобизнеса, банковского дела, энергетики и FMCG.
Как свидетельствуют данные YC. Market, в прошлом году в Украине было зарегистрировано более 7,4 тыс. новых коммерческих компаний, основателями которых стали женщины, что значительно превышает показатель 2023 года (около 6,86 тыс.).
Наибольшую часть компаний, основанных женщинами, можно увидеть в сферах профессиональных услуг, потребительского спроса и человеческого взаимодействия: аудит и бухгалтерский учет (48,5%), туризм (33,5%) и образование (32,8%).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems