Число женщин на руководящих должностях в мире уменьшается третий год подряд — Finance.ua

Число женщин на руководящих должностях в мире уменьшается третий год подряд Сегодня 18:30 — Личные финансы

Число женщин на руководящих должностях в мире уменьшается третий год подряд

Доля женщин, которых нанимают на руководящие должности, замедляется третий год подряд.

Об этом говорится в Глобальном отчете о гендерном разрыве от Всемирного экономического форума (WEF), сообщает Euronews.

Статистика

отчете , охватывающем 148 стран, отмечается, что хотя женщины составляют 41,2% глобальной рабочей силы, только 28,8% занимают руководящие должности.

В период с 2015 по 2024 год их доля в топ-менеджменте выросла с 25,7 до 28,1%, однако с 2022 года темпы роста значительно замедлились.

Во многих отраслях рост женщин на высшие должности опережает карьерное продвижение на среднем уровне, что может нарушить баланс в кадровом резерве.

В 2024 году глобальный гендерный разрыв сократился до 68,8%. Это самый лучший показатель с начала пандемии COVID-19. В то же время, при текущих темпах достижение полного равенства может занять еще 123 года.

Наивысший уровень гендерного равенства сохраняет Исландия — 92,6%. В пятерку лидеров также вошли Финляндия (87,9%), Норвегия (86,3%), Великобритания (83,8%) и Новая Зеландия (82,7%).

Украина оказалась на 62-м месте, это на ступеньку выше, чем в прошлом году. Среди европейских стран Украина заняла 26 место.

Развитие ИИ

В отчете также говорится о вызовах, которые несет быстрое развитие искусственного интеллекта. Данные LinkedIn, у которого более 1 миллиарда пользователей, свидетельствуют, что женщины на 20% чаще имеют разнообразную карьеру, что позволяет им развивать уникальные навыки. Это дает им преимущество в условиях перехода к новой экономике, обусловленной ИИ.

«Если женщины не будут допущены к руководящим должностям, это будет иметь экономические последствия», — подчеркнули в WEF.

Напомним, в 2023 году индекс гендерного равенства в Украине составил 61,4 балла. Это на 8,8 балла ниже, чем в среднем по 27 странам-членам ЕС. По общим баллам Индекса Украина занимает 20 место в рейтинге из 27 стран ЕС и Украины, опережая восемь стран Европейского союза, как Хорватия, Кипр, Эстония, Словакия, Греция, Чехия, а также Венгрия и Румыния.

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Ранее эксперты budni.robota.ua показали разницу в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами в зависимости от отрасли. Наибольшая разница в желаемой зарплате и денежной компенсации в зависимости от пола наблюдается в сферах финансовых услуг, автомобильной промышленности и автобизнеса, банковского дела, энергетики и FMCG.

Как свидетельствуют данные YC. Market, в прошлом году в Украине было зарегистрировано более 7,4 тыс. новых коммерческих компаний, основателями которых стали женщины, что значительно превышает показатель 2023 года (около 6,86 тыс.).

Наибольшую часть компаний, основанных женщинами, можно увидеть в сферах профессиональных услуг, потребительского спроса и человеческого взаимодействия: аудит и бухгалтерский учет (48,5%), туризм (33,5%) и образование (32,8%).

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