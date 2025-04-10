В топ-1000 по доходу всего в 7,4% компаний бенефициары — исключительно женщины Сегодня 20:00 — Казна и Политика

В топ-1000 по доходу всего в 7,4% компаний бенефициары — исключительно женщины

лидеров очень мало. Об этом говорится в исследовании Анализ топ-1000 компаний по чистому доходу в 2024 году показывает, что чисто женских бизнесов средиОб этом говорится в исследовании YouControl.

Всего в 74 компаниях из топ-1000 (7,4%) конечные бенефициары — только женского пола (ситуация по сравнению с 2023 годом почти не изменилась — тогда этот показатель составил 7%).

Для сравнения, в 634 крупнейших компаниях (63,4%) бенефициары — только мужчины. Еще 108 компаний (10,8%) принадлежат смешанному типу собственности (и женщинам, и мужчинам), а в 184 (18,4%) — информация о конечном бенефициарном владельце отсутствует или не определенна.

Иными словами, более трех пятых топ-компаний Украины контролируются исключительно мужчинами, и только каждая тринадцатая компания — исключительно женщинами. В остальных случаях либо владельцы обоих полов совместно управляют бизнесом, либо бенефициары не раскрыты. Это указывает на то, что на самом высоком уровне бизнеса женщины представлены в значительно меньшей степени, чем в среднем по экономике.

Отраслевое распределение

Отраслевое распределение 74 женских компаний из топ-1000 крупнейших предприятий неравномерны. Больше всего компаний, контролируемых женщинами, оказалось в пищевой промышленности — 16 компаний этого сектора из топ-1000 возглавляют именно женщины-бенефициары. Также относительно многие женские компании среди крупнейших есть в нефтегазовом секторе (12 компаний) и электроэнергетике (12 компаний).

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Для сравнения, в таких крупных отраслях, как оптовая торговля или транспорт крупнейших компаний под женским контролем меньше (7 и 5 соответственно).

В отдельных сферах финансов, тяжелой промышленности и женских бенефициаров среди топ-компаний единицы или вовсе нет.

Фактически, традиционные индустрии, где исторически сложилось сильное мужское присутствие (металлургия, машиностроение, энергетика), остаются такими и на уровне топ-1000, в то время как женщины чаще возглавляют крупнейшие предприятия в потребительских отраслях (пищевая, торговля) или в отдельных сегментах ресурсо- и финансоемкого бизнеса (например, несколько компаний в нефтяном секторе).

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