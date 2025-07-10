В Пенсионном фонде назвали самые большие пенсии в Украине: кто получает почти 400 тыс. грн — Finance.ua

В Пенсионном фонде назвали самые большие пенсии в Украине: кто получает почти 400 тыс. грн Сегодня 16:02 — Личные финансы

В Пенсионном фонде назвали самые большие пенсии в Украине: кто получает почти 400 тыс. грн

Размеры выплат в некоторых категориях существенно отличаются от пенсий обычных украинцев.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

По информации Пенсионного фонда, наибольшую пенсию в Украине получает судья — 390 тысяч гривен в месяц. Условный топ-20 этого рейтинга занимает еще одна судейская пенсия в размере почти 320 тысяч гривен.

Инфографика: Даниил Гетманцев

У сотрудников прокуратуры есть пенсии 219 тысяч и 119 тысяч гривен.

Среди народных депутатов только один получает пенсию 245,9 тысячи гривен. У остальных пенсии колеблются от 21,8 до 59,8 тысяч гривен.

У шахтеров максимальная пенсия составляет 29 тысяч гривен.

Инфографика: Даниил Гетманцев

Нардеп напомнил, что уже идет рассмотрение законопроекта об отмене специальных пенсий для прокуроров. По его словам, принятие этого документа станет первым шагом к более справедливой системе пенсионного обеспечения в Украине.

Напомним, Министерство социальной политики готовит законопроект, предусматривающий единую формулу индексации пенсий для всех категорий пенсионеров. Привязка специальных пенсий к росту зарплат будет отменена.

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Даниил Гетманцев заявлял , что пенсионная система в Украине требует пересмотра, а средняя пенсия должна составлять не менее 40% от средней зарплаты. Гетманцев отмечает необходимость пересмотра принципов начисления и индексации пенсий, чтобы размер выплат отражал реальный трудовой вклад человека. По его мнению, первым шагом должно стать повышение минимальной пенсии до не менее чем 4 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

по состоянию на апрель 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 6341 грн, а минимальная — 2800 грн $

по данным Opendatabot, благодаря индексации количество людей, получающих менее 3 тыс. грн, уменьшилось в 7 раз. Сейчас такую ​​низкую пенсию получают 398 тыс. человек (3,9%);

еще 3 млн человек (29%) получают пенсию чуть выше средней по стране — 6 860 грн;

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