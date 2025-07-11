Борьба с «отмыванием» доходов: государство возместило ущерб более чем на 156 миллионов гривен — Finance.ua

Борьба с «отмыванием» доходов: государство возместило ущерб более чем на 156 миллионов гривен
С начала года Украине удалось вернуть более 156 миллионов гривен ущерба, причиненного вследствие уклонения от уплаты налогов и отмывания средств.
Об этом сообщила и.о. Главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
«Общая сумма выявленного ущерба превышает 336 млн гривен», — заявила Карнаух.
За первые шесть месяцев года команда ГНС вместе с правоохранителями провела:
- 228 документальных проверок по соблюдению налогового, валютного и другого законодательства;
- более 1000 аналитических исследований деятельности предприятий, более 70% из которых выявлены признаки отмывания средств;
- правоохранителям передали более 500 выводов с признаками уклонения от уплаты налогов;
- зарегистрировано 29 уголовных производств, а часть материалов приобщена к ранее открытым делам.
Наиболее распространенные схемы уклонения от уплаты налогов
Налоговая служба выявила несколько типовых способов уклонения от налогов:
- компании переводят часть прибыли субъектам по упрощенной системе налогообложения с превышением разрешенных объемов доходов. Таким образом, занижают налоговые обязательства и уклоняются от уплаты налогов. По этой схеме в бюджет уже вернули 32,3 млн грн;
- вывод средств по нереальным хозяйственным операциям, в том числе с использованием искусственно созданных субъектов хозяйствования. В результате расследования возмещено 40,1 млн гривен;
- ложные данные в налоговой отчетности. По таким фактам уже обеспечено возмещение более 16 млн гривен;
- получение бюджетных средств без регистрации налоговых накладных и не отражение операций в отчетности. В рамках одного из уголовных производств уже вернули в бюджет 9 млн гривен.
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