Борьба с «отмыванием» доходов: государство возместило ущерб более чем на 156 миллионов гривен — Finance.ua

Борьба с «отмыванием» доходов: государство возместило ущерб более чем на 156 миллионов гривен Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Борьба с «отмыванием» доходов: государство возместило ущерб более чем на 156 миллионов гривен

С начала года Украине удалось вернуть более 156 миллионов гривен ущерба, причиненного вследствие уклонения от уплаты налогов и отмывания средств.

Об этом сообщила и.о. Главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

«Общая сумма выявленного ущерба превышает 336 млн гривен», — заявила Карнаух.

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За первые шесть месяцев года команда ГНС вместе с правоохранителями провела:

228 документальных проверок по соблюдению налогового, валютного и другого законодательства;



более 1000 аналитических исследований деятельности предприятий, более 70% из которых выявлены признаки отмывания средств;



правоохранителям передали более 500 выводов с признаками уклонения от уплаты налогов;

зарегистрировано 29 уголовных производств, а часть материалов приобщена к ранее открытым делам.



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Наиболее распространенные схемы уклонения от уплаты налогов

Налоговая служба выявила несколько типовых способов уклонения от налогов:

компании переводят часть прибыли субъектам по упрощенной системе налогообложения с превышением разрешенных объемов доходов. Таким образом, занижают налоговые обязательства и уклоняются от уплаты налогов. По этой схеме в бюджет уже вернули 32,3 млн грн;

вывод средств по нереальным хозяйственным операциям, в том числе с использованием искусственно созданных субъектов хозяйствования. В результате расследования возмещено 40,1 млн гривен;



ложные данные в налоговой отчетности. По таким фактам уже обеспечено возмещение более 16 млн гривен;



получение бюджетных средств без регистрации налоговых накладных и не отражение операций в отчетности. В рамках одного из уголовных производств уже вернули в бюджет 9 млн гривен.



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