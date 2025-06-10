В США арестовали россиянина за отмывание 500 млн долларов через криптовалюту — Finance.ua

В США арестовали россиянина за отмывание 500 млн долларов через криптовалюту Сегодня 23:25 — Криптовалюта

Прокуроры США выдвинули обвинение криптовалютному предпринимателю в уклонении от санкций и нарушении экспортного контроля. Он отмыл более 500 млн долларов и помог россиянам приобрести конфиденциальные американские технологии.

Юрию Гугнину, основателю компании криптовалютных платежей Evita, выдвинули обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и банковских операций, отмывании денег и других преступлениях.

Его арестовали и привлекли к ответственности в Нью-Йорке, сообщило Министерство юстиции США.

Прокуроры заявили, что Гугнин использовал свою компанию криптовалютных платежей для осуществления платежей от имени иностранных клиентов за конфиденциальную американскую электронику, включая разработанный в Америке сервер, подлежащий экспортному контролю, а также отмывал средства для покупки деталей для «Росатома».

«Гугнин приехал в Соединенные Штаты и организовал операцию по отмыванию денег под видом криптовалютного стартапа, который затем использовал для уклонения от санкций и экспортного контроля и мошенничества с финансовыми учреждениями США», — заявил американский прокурор Джозеф Ночелла.

В письме судьи Нью-Йорка прокуроры заявили, что у Гугнина были «связи с чиновниками в россии и Иране, которые могли помочь ему уйти от преследования, включая сотрудников российских спецслужб».

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