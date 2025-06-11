ЕС обновил список стран с высоким риском отмывания денег — Finance.ua

ЕС обновил список стран с высоким риском отмывания денег Сегодня 19:30 — Мир

ЕС обновил список стран с высоким риском отмывания денег

Европейская комиссия обнародовала новый список юрисдикций, которые несут повышенный риск для финансовой системы ЕС в контексте борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом заявила член ЕК по финансовым услугам Мария Луиш Албукерки, сообщает Интерфакс-Украина.

В список добавлены десять государств:

Алжир;

Ангола;

Венесуэла;

Кения;

Кот-д'Ивуар;

Лаос;

Ливан;

Монако;

Намибия;

Непал.

В то же время из списка исключены Барбадос, Гибралтар, ОАЭ, Панама, Сенегал, Уганда, Филиппины и Ямайка.

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По словам Марии Луиш Албукерки, этот шаг — результат технической оценки и учета замечаний к предыдущей версии списка. В основе решения — соответствие международным стандартам, в частности требованиям Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Решение об обновлении списка еще подлежит проверке в Европейском парламенте и Совете ЕС. Если в течение месяца (или двух, если срок продлят) не будет возражений, постановление вступит в силу.

Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность включения россии в так называемый «серый список» — перечень стран с недостаточным контролем за отмыванием денег. Таким образом Брюссель стремится усилить финансовое давление на москву.

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