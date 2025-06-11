ЕС обновил список стран с высоким риском отмывания денег — Finance.ua
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ЕС обновил список стран с высоким риском отмывания денег

Мир
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ЕС обновил список стран с высоким риском отмывания денег
ЕС обновил список стран с высоким риском отмывания денег
Европейская комиссия обнародовала новый список юрисдикций, которые несут повышенный риск для финансовой системы ЕС в контексте борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Об этом заявила член ЕК по финансовым услугам Мария Луиш Албукерки, сообщает Интерфакс-Украина.
В список добавлены десять государств:
  • Алжир;
  • Ангола;
  • Венесуэла;
  • Кения;
  • Кот-д'Ивуар;
  • Лаос;
  • Ливан;
  • Монако;
  • Намибия;
  • Непал.
В то же время из списка исключены Барбадос, Гибралтар, ОАЭ, Панама, Сенегал, Уганда, Филиппины и Ямайка.
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По словам Марии Луиш Албукерки, этот шаг — результат технической оценки и учета замечаний к предыдущей версии списка. В основе решения — соответствие международным стандартам, в частности требованиям Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Решение об обновлении списка еще подлежит проверке в Европейском парламенте и Совете ЕС. Если в течение месяца (или двух, если срок продлят) не будет возражений, постановление вступит в силу.
Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность включения россии в так называемый «серый список» — перечень стран с недостаточным контролем за отмыванием денег. Таким образом Брюссель стремится усилить финансовое давление на москву.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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