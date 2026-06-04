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В ЕС требуют более строгих правил выдачи шенгенских виз россиянам

Мир
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Вопрос выдачи виз гражданам россии планируют обсудить на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге.
Вопрос выдачи виз гражданам россии планируют обсудить на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге.
Девять стран ЕС, в частности Польша, а также Исландия и Норвегия, обратились в Европейскую комиссию с призывом ввести дополнительные визовые ограничения для граждан россии и проверить, соблюдают ли все государства-члены действующие рекомендации. Как сообщало агентство PAP в мае, в 2025 году количество шенгенских виз, выданных россиянам, выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Об этом сообщает Polskieradio.pl.
Письмо, оказавшееся в распоряжении PAP, было направлено главе дипломатии ЕС Каи Каллас и еврокомиссару по вопросам миграции Магнусу Бруннеру. Среди подписавшихся министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский.
Кроме Польши документ подписали представители Швеции, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы и Нидерландов. Также к обращению присоединились Исландия и Норвегия.

Количество виз для россиян выросло

В документе отмечается, что в сентябре 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину Европейская комиссия приостановила действие соглашения об упрощенном визовом режиме с рф и предоставила рекомендации по рассмотрению заявлений на получение виз от граждан россии. В то же время авторы письма отмечают, что не все государства-члены ввели эти рекомендации должным образом.
По данным PAP, в 2025 году гражданам россии выдали 623 тысячи шенгенских виз, что на 10% больше, чем годом ранее. Около 480 тысяч из них были туристическими. Больше всего виз выдали Франция, Италия и Испания, меньше всего — Польша, Дания, Румыния и Швеция.
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«Значительная часть из них — многократные визы. Это прямо противоречит рекомендациям Еврокомиссии относительно строгого подхода к российским заявителям, путешествующим с неважными целями, и создает серьезный пробел в нашей общей политике по отношению к государству-агрессору», — говорится в обращении.

Какие ограничения предлагают ввести

Министры выразили обеспокоенность ростом количества российских туристов на европейских курортах в то время, когда Украина продолжает подвергаться ракетным и дроновым атакам со стороны россии, а украинских детей принудительно депортируют.
В преддверии летнего сезона авторы письма призвали Еврокомиссию сохранить жесткую визовую политику в отношении граждан россии, ввести дополнительные ограничения в Визовом кодексе, проверить выполнение действующих правил государствами-членами, особенно что касается выдачи многократных виз, а также регулярно обнародовать статистику относительно выданных россиянам виз.
Кроме того, они предложили ввести запрет на въезд в Шенгенскую зону для российских ветеранов.
Вопрос выдачи виз гражданам россии планируют обсудить в четверг на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге.
По материалам:
Finance.ua
ПутешествияЕС
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