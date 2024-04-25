Европарламент в борьбе с отмыванием денег одобрил лимит наличных платежей в 10 тысяч евро — Finance.ua

Европарламент в борьбе с отмыванием денег одобрил лимит наличных платежей в 10 тысяч евро Сегодня 11:14 — Личные финансы

Европарламент в борьбе с отмыванием денег одобрил лимит наличных платежей в 10 тысяч евро

Европейский парламент принял пакет законов, которые усиливают инструментарий ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Новые законы гарантируют, что заинтересованные лица в рамках законного права, включая журналистов, организации гражданского общества, компетентные органы и надзорные органы, будут иметь немедленный, неизбирательный, прямой и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, которая хранится в национальных реестрах и взаимосвязана на уровне ЕС. Кроме текущей информации, реестры также будут включать данные не менее 5 лет.

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Законы также предоставляют подразделениям финансовой разведки больше полномочий анализировать и выявлять случаи отмывания денег и финансирования терроризма, а также приостанавливать подозрительные операции.

Новые законы предусматривают усиленные меры предосторожности и идентификации клиентов, после чего так называемые обязанные лица (например, банки, менеджеры активов и криптоактивов или агенты по недвижимости) должны уведомлять о подозрительной деятельности подразделения финансовой разведки и другие компетентные органы.

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С 2029 года профессиональные футбольные клубы высшего уровня, привлеченные к финансовым операциям большой стоимости с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и трансферы игроков, также должны будут проверять личности своих клиентов, контролировать транзакции и сообщать о любых подозрительных операциях.

Законодательство также содержит положения о повышенной бдительности в отношении сверхбогатых лиц (общее состояние составляет не менее 50 000 000 евро), общеевропейский лимит в 10 000 евро на наличные платежи, а также меры по обеспечению соблюдения целевых финансовых санкций и по предотвращению обхода санкций.

Європейська правда По материалам:

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