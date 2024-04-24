Сколько наличных было в обращении украинцев до и после начала большой войны — Finance.ua

Сколько наличных было в обращении украинцев до и после начала большой войны Сегодня 21:03 — Личные финансы

Сколько наличных было в обращении украинцев до и после начала большой войны

На руках у украинцев стало больше наличных — 780,3 миллиарда гривен по состоянию на апрель, что на 16 миллиардов больше, чем в начале года.

Журналисты портала «Слово и дело» рассказали , сколько наличных денег было в обращении до и после начала полномасштабной войны.

Инфографика: «Слово и дело»

По состоянию на начало 2019 года в обращении в Украине было 400,1 млрд гривен наличными (это на 10,7% больше, чем в начале 2018-го). Самыми популярными были банкноты номиналом 200 гривен (реже всего встречались двадцатки) и монеты номиналом 10 копеек.

В апреле сумма наличных денег снизилась до 375,4 млрд, в июле — до 393,8 млрд, в октябре — до 391 млрд.

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На начало 2020-го сумма наличных денег в обращении составила 425 млрд гривен (на 6,2% больше, чем годом ранее). Больше всего, как и раньше, было банкнот номиналом 200 гривен и монет номиналом 10 копеек, а самыми редкими были купюры по тысяче гривен, выпущенные в октябре 2019-го.

В апреле сумма наличных была практически такой же — 424,2 млрд, до июля увеличилась до 486,3 млрд, к октябрю — до 515,8 млрд.

В январе 2021-го в Украине в обращении было 558,5 млрд гривен наличными. Рост количества наличных денег на треть в НБУ объяснили общим ростом финансовых сбережений и спросом на ликвидные активы в условиях неопределенности из-за пандемии. В апреле сумма наличных денег в обращении составила 553,8 млрд гривен, в июле — 585,2 млрд, в октябре — 592,2 млрд грн.

Перед началом полномасштабной войны на руках у украинцев были наличные на 627,6 млрд гривен (плюс 12,4% за год). Больше всего в обращении было купюр по 200 гривен и монет номиналом 10 копеек.

В апреле 2022-го в обращении было 685 млрд гривен наличными, в июле — 674 млрд, в октябре — 677,7 млрд.

В Нацбанке рассказали, что в начале полномасштабного вторжения спрос украинцев на наличные деньги значительно вырос из-за неуверенности в том, будут ли работать банки и платежные карты . Но с апреля это опасение исчезло, и спрос стал постепенно уменьшаться.

Вторая волна спроса произошла в октябре после начала ударов россии по энергетической инфраструктуре и, как следствие, перебоев со светом.

В начале 2023-го сумма наличных денег в обращении увеличилась на 14,1% - до 716,1 млрд гривен. Больше всего в обращении было банкнот номиналом 500 гривен (в НБУ отметили рост спроса на них) и 200 гривен.

В апреле сумма наличных денег в обращении составила 676,1 млрд гривен, в июле — 711,9 млрд, в октябре — 727,9 млрд грн.

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В январе текущего года в обращении было 764,4 млрд гривен наличными, а к апрелю сумма выросла до 780,3 млрд (плюс 2,1%). По данным НБУ, на одного украинца сейчас приходится 66 банкнот и 179 монет.

Больше всего в обращении находится банкнота номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек. Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет — номиналом 10 гривен. При этом активно растет спрос на купюры в тысячу гривен и монеты номиналом 10 гривен.

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Слово і Діло По материалам:

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