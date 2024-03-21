НБУ планирует упростить обмен поврежденных банкнот гривны — Finance.ua

НБУ планирует упростить обмен поврежденных банкнот гривны Сегодня 11:06 — Личные финансы

НБУ планирует упростить обмен поврежденных банкнот гривны

Национальный банк Украины выставил для общественного обсуждения изменения к Правилам определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Это связано с необходимостью приведения отдельных требований Правил в соответствие с нормами закона «О Национальном банке Украины», вступившими в силу 1 января 2024 года.

В частности, в связи с этим предусматривается:

уточнить определение отдельных терминов и ввести новые;

упростить порядок обмена НБУ гражданам банкнот, лишившихся платежных признаков вследствие пожара, катастрофы, другого несчастного случая или стихии, а также бытового повреждения;

уточнить требования к действиям с банкнотами, поврежденными во время чрезвычайного режима, — НБУ должен осуществлять обмен банкнот, признанных поврежденными во время чрезвычайного режима, по результатам проведенных исследований, на основании решения или определения суда;

усовершенствовать нормы проведения НБУ учебных мероприятий по вопросам определения подлинности и платежности денежных знаков национальной валюты для работников банков, небанковских финансовых учреждений, национального оператора почтовой связи, инкассаторских компаний, компаний по обработке наличных, других юридических лиц.

Обмен поврежденных банкнот

Напомним, Национальный банк Украины обязал уполномоченные банки принимать у населения значительно поврежденные банкноты гривны.

Обмену подлежат банкноты, поврежденные в результате пожара, катастрофы, другого несчастного случая или стихии, а также бытового повреждения. Обмену подлежат:

банкноты, не имеющие признаков подделки;

банкноты, имеющие признаки износа, значительного износа или повреждения.

К банкнотам, имеющим признаки значительного износа или повреждения, относятся:

банкноты, поврежденные в результате действия химических веществ, воды, огня и/или с потерянными частями (отверстиями), сохранившими целую часть, площадь которой не меньше 55% начальной площади банкноты

банкноты, разорванные (разрезанные) на две части, на которых сохранились оба одинаковых серийных номера, и общая площадь этих частей не меньше 55% начальной площади банкноты, банкноты, сложенные (склеенные) из двух смежных частей различных банкнот одного номинала и дизайна, если одна из частей имеет не менее 50% начальной площади, а общая площадь этих частей составляет не менее 98% начальной площади банкноты, загрязнения, пятна, надписи, отпечатки штампов/печатей, кроме штампов или надписей о погашении «к обмену», «неплатежная» (включая видимые под действием ультрафиолетовых лучей) площадью каждые свыше 400 мм-2, цвет которых контрастирует с цветом окружающего изображения или окружающего незапечатанного участка банкноты (за исключением банкнот, закрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецприемник), которые имеют характерную контурную окраску, которая может свидетельствовать о срабатывании спецустройства для хранения ценностей);

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банкноты, которые вследствие загрязнения имеют свечение под действием ультрафиолетовых лучей по всей плоскости банкноты (за исключением банкнот, закрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей или имеющих характерную контурную окраску, которая может свидетельствовать о срабатывании спецустройств);

банкноты, обработанные специальными химическими реактивами при проведении оперативных мероприятий или следственных действий.

Куда обращаться

Напомним, значительно поврежденные банкноты гривны из-за пожара можно отдать на исследования для возмещения убытков. Возмещается вся сумма денежных символов государственной валюты.

Обращаться нужно в региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины, которые сегодня работают в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Харьковской Хмельницкой и Львовской областях.

В других регионах можно обращаться в уполномоченные банки ( Ощадбанк , Приватбанк, Райффайзен банк, ПУМБ).

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