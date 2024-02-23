НБУ представил новую памятную банкноту «Єдність рятує світ» (фото) — Finance.ua

НБУ представил новую памятную банкноту «Єдність рятує світ» (фото) Сегодня 17:10 — Казна и Политика

НБУ представил новую памятную банкноту «Єдність рятує світ» (фото), Інфографіка: НБУ

Национальный банк Украины с 23 февраля 2024 года вводит в обращение новую памятную банкноту «Єдність рятує світ» номиналом 50 гривен. Это вторая памятная банкнота, которую Нацбанк выпускает с начала полномасштабного вторжения рф.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Наша новая банкнота — символ благодарности миру за вовлеченность. Гордимся нашими партнерами и верим в силу их единства, которое также закаляется», — подчеркнул глава Национального банка Андрей Пышный.

Инфографика: НБУ

Банкнота посвящена несокрушимости украинского народа в борьбе за свободу и европейские ценности, консолидации украинского общества для защиты территориальной целостности, а также единению демократического мира перед лицом российской агрессии.

Особенности банкноты

Она имеет серию ЕС с номерами 1−300 000 и подпись главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Памятная банкнота — законное платежное средство и обязательна к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины по всем видам платежей.

Ее тираж — ограничен, он составляет 300 тысяч штук (в сувенирной упаковке), что придает банкноте коллекционную ценность.

Инфографика: НБУ

Дизайн банкноты

Памятная банкнота «Єдність рятує світ» имеет яркий и оригинальный дизайн, выполненный вертикально.

На ее лицевой стороне в центральной части размещена художественно-образная композиция, отражающая стилизованный абрис Украины, ассоциирующийся с сердцем, к которому подходят сосуды. Фоновое изображение — образ девушки в военном шлеме, которая смотрит в сторону Запада.

Инфографика: НБУ

Основное изображение оборотной стороны памятной банкноты — символическая композиция из сжатых рук, что символизирует сотрудничество, взаимопомощь, доверие и партнерство на фоне стилизованного трезубца — символа украинского государства.

Создал дизайн памятной банкноты «Єдність рятує світ» заслуженный художник Украины Владимир Таран.

Где можно купить банкноту

Реализация памятных банкнот будет производиться интернет-магазином нумизматической продукции НБУ с 7 марта 2024 года.

В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 150 тысяч шт. памятных банкнот, из них в первый день продаж будут доступны 15 тысяч шт.

Кроме того, банкнота будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк ) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Напомним, 23 февраля 2023 года председатель Национального банка Андрей Пышный представил новую памятную банкноту «Пам'ятаємо! Не пробачимо!», посвященную борьбе Украины против российских захватчиков и увековечиванию силы духа украинского народа, его стойкости, несокрушимости и героизма.

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