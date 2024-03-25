Нацбанк сделал разъяснение о переводе средств наличными деньгами — Finance.ua

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Нацбанк сделал разъяснение о переводе средств наличными деньгами

Личные финансы
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Нацбанк сделал разъяснение о переводе средств наличными деньгами
Нацбанк сделал разъяснение о переводе средств наличными деньгами
В пятницу, 22 марта, Национальный банк предложил для общественного обсуждения изменения организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине.

Что предлагает НБУ

Регулятор предлагает изменить порядок проведения и оформления небанковскими финансовыми учреждениями перевода без открытия счета в национальной валюте. НБУ хочет исключить возможность обналичивания субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами, которые осуществляются путем перевода средств без открытия счета.
Также предполагается:
  • обновление отдельных требований по изъятию из обращения и передаче для исследования сомнительных банкнот и монет;
  • уменьшение срока проведения Национальным банком соответствующих исследований.

Позже Нацбанк сделал разъяснение относительно предложений

«В социальных сетях распространяется недостоверная информация, что граждане не смогут делать переводы или платить наличными за услуги или товары ФЛП и других юридических лиц. Это не так! Национальный банк предложил усилить прозрачность операций по переводу средств наличными», — написала пресс-служба НБУ на странице в Facebook.
Речь идет о том, что наличные денежные средства, перечисленные гражданами в пользу ФЛП/юридических лиц, должны быть обязательно засчитаны поставщиками платежных услуг на счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме.
«То есть для граждан ничего не меняется: они по-прежнему могут выбирать удобный для них вид перевода и расчета за услуги или товары ФЛП и других юридических лиц — наличными или безналичными», — пояснили в Нацбанке.

Справка Finance.ua:

  • объемы АТМ-транзакций в 2023 г. увеличились на 6,1%. Клиенты банков снимали наличные в банкоматах в среднем раз в месяц. И суммы снятия значительно увеличились — до 3937 грн на транзакцию;
  • каждый банк имеет право устанавливать свои лимиты по переводу денег с карты на карту. Кроме того, при денежных переводах через онлайн-банкинг действуют ограничения не только на сумму, но и количество платежей за определенный промежуток времени.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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