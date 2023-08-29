Портрет ІТ-специалиста в 2023 — аналитика Сегодня 14:02 — Личные финансы

Портрет ІТ-специалиста в 2023 — аналитика

Несмотря на войну, 66% ІТ-специалистов в Украине зарабатывают больше, чем тратят.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Dou.ua.

Возраст. Медианный возраст специалистов по-прежнему составляет 29 лет. Более 80% украинских айтишников — это люди до 35 лет. ІТ-специалисты, которым за 40, вообще редкость: их всего 5%.

Самые молодые специалисты работают в Data Science/ML/AI/Data Engineering, Security, EPR/CRM, Customer Success и продажах — их медианный возраст 27 лет. Самые старшие — специалисты по DBA (медиана 38 лет), CTO / Director of Engineering (34), DevOps/SRE, сисадмины и техписатели (32).

Инфографика: Dou.ua

Пол. Почти три четверти айтишников мужчины (их 74%). Однако количество женщин в ІТ растет: за год их доля увеличилась с 23 до 26%. Несмотря на распространенное мнение, что женщины в ІТ преимущественно занимают нетехнические должности, 66% из них — технические специалисты. Больше всего среди женщин тестировщиц (29%) и разработчиков (17%).

Где они живут. Айтишники — городские жители. 83% специалистов живут в крупных городах; 36% в Киеве, 18% - во Львове. В других городах-миллионниках ІТ-сообщества намного меньше: 6% живут в Днепре, 4% в Одессе, 3% в Харькове.

10% респондентов живут за рубежом, но планируют вернуться в Украину. 35% из них — в Польше, далее — Испания (6%), Германия и Португалия (по 5%). Большую долю тех, кто за рубежом, составляют опытные специалисты: 50% - уровня Senior или выше, а 53% работают в ІТ более пяти лет.

Специализации. 86% айтишников, ответивших на вопрос «Портрета» в этом году, это технические специалисты. Почти половина из них разработчики (их 47%). Еще 20% - тестировщики. На третьем месте — РМ (их 6%). Среди нетехнических должностей в ІТ наиболее распространены HR/рекрутинг / Learning and Development (это 5% всех специалистов в ІТ), дизайнеры и художники (4%).

Опыт работы. 70% айтишников имеют менее пяти лет опыта в нынешней специализации. Больше всего опыта у специалистов по DBA — 65% из них работают более пяти лет по своей специализации, сисадмины (46%), разработчики и специалисты по ERP/CRM (36%).

Тайтлы. Распределение специалистов по тайтлам осталось неизменным за год. Чаще это Middle (36%) или Senior (26%). Руководителем стать труднее, чем сеньором — только 14% имеют уровень Lead/Head/Architect.

Удовлетворенность зарплатой. 84% айтишников удовлетворены нынешним уровнем дохода. $500 — важный предел в восприятии своей зарплаты айтишниками. Менее $500 воспринимается как «мало» — 62% зарабатывающих менее $500 недовольны своим доходом. А более $500 — это уже неплохо: среди тех, кто зарабатывает от $500 до $1000, 63% уже скорее или полностью удовлетворены ее размером.

Инфографика: Dou.ua

Передел, после которого начинается «много», в 2023 году составляет $6000. С этого уровня более половины специалистов, достигших его, полностью им удовлетворены.

В то же время нет предела, за которым начинается абсолютная удовлетворенность доходом. Среди респондентов, зарабатывающих более $6000, 38% скорее, но не полностью удовлетворены своим заработком. Даже $10 000 не всегда удовлетворяет специалистов: 28% специалистов с таким доходом удовлетворены им не полностью.

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Финансовое положение. Финансовое положение айтишников несколько ухудшилось из-за войны: в этом году 66% специалистов зарабатывают больше, чем тратят, против 71% год назад. Еще 27% тратят весь доход и только 7% тратят больше, чем заработали.

Отрицательный баланс доходов и расходов преимущественно у тех, кто зарабатывает менее $1000 в месяц. Дохода от $1000 в месяц в основном хватает для покрытия необходимых расходов. Только 4% тех, чей заработок превышает $1000 в месяц, тратят больше, чем зарабатывают (среди зарабатывающих менее $1000 таких 21%). Большинство специалистов, начиная с дохода от $1000, даже могут экономить.

Инфографика: Dou.ua

Однако идеальной суммы, которой хватило бы на все, определить не удалось. Даже среди специалистов с доходом от $10 000 в месяц 3% тратят больше, чем зарабатывают.

Сфера, в которой трудятся. Основными сферами, в которых работают украинские айтишники, остаются е-commerce (19%) и финтех (14%). Постепенно растет доля проектов в сфере Medtech (9% против 5% в 2020 году). Количество специалистов, работающих в проектах, связанных с Media и Mobile, наоборот, постепенно уменьшается.

Трудоустройство. ФЛП остается основной формой трудоустройства украинских айтишников: так оформлены 81% из них. Однако если сравнивать с прошлым годом, доля ФЛП уменьшилась, а доля гиг-контракторов при этом выросла с 1% до 5%. Продуктовые компании активнее используют гиг-контракты, чем аутсорсинговые и аутстафинговые: так оформлены 7% сотрудников продуктовых компаний и по 3% в аутсорсинге и аутстафе. Также в продукте чаще официально оформляют по КЗоТ (12% против 1−2% в аутсорсинге и аутстафе).

Общий стаж работы в ІТ. ІТ - молодая сфера: 57% специалистов пришли сюда пять или менее лет тому назад. Старожилов, которые помнят доллар по 8, работают в ІТ 10 или более лет — 20%. Больше всего аксакалов среди CTO и Director of Engineering (69%), DevOps/SRE (38%) и сисадминов (36%).

Из-за войны и кризиса в мировом ІТ приток начинающих в украинское ІТ заметно замедлился. Только 4% айтишников удалось «войти в ІТ» за последние 12 месяцев (в прошлом году новичков было 6%, а в 2021 году — 11%). Самые популярные специализации среди новоприбывших — разработка (39% начавших работать в ІТ в течение последнего года), QA (26%), аналитика (6%) и PM (5%).

Планы сменить работу. Война и кризис не повлияли на намерения специалистов по поиску лучших вариантов. В этом году планируют сменить работу 18% айтишников (в 2020 году таких было 20%). Большинство специалистов не имеют таких планов (52%) или еще думают (30%).

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Dou По материалам:

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