Кандидатов в 9 раз больше, чем вакансий: эксперт рассказала, как изменился ІТ-рынок во время войны — Finance.ua

Кандидатов в 9 раз больше, чем вакансий: эксперт рассказала, как изменился ІТ-рынок во время войны Сегодня 15:01 — Личные финансы

Кандидатов в 9 раз больше, чем вакансий: эксперт рассказала, как изменился ІТ-рынок во время войны

Пока кандидатов в 9 раз больше, чем вакансий онлайн.

Об этом сообщила Data Analyst в Djinni Елена Руденко в комментарии dev.ua.

По ее словам, до полномасштабного вторжения с февраля по сентябрь 2021 года вакансий было больше, чем кандидатов на Djinni.

«Был такой сладкий период для разработчиков. Кандидатам все писали, они получали предложения пачками, могли найти себе работу за один день и менять каждые полгода», — вспоминает она.

Сейчас обратная ситуация — кандидаты пишут сотнями окликов на вакансии. Кроме того, кандидаты с 10-летним опытом откликаются на вакансию, где требуется 3.

По подсчетам Руденко, 60% откликов от кандидатов, у которых 5 плюс лет опыта, подается на вакансии, где требуется меньше.

В июле текущего года все вакансии составляли около 60% от опубликованных в июле 2021 года.

Какая ситуация в продуктовых компаниях

Вакансии от продуктовых компаний просели не столь сильно. Если говорить о продуктовых компаниях, то этот показатель составляет около 90%, включая иностранные компании. То есть они почти вернулись на уровень, который она видела до полномасштабного вторжения. Не все стабильно идет вверх, но относительно стабильнее, чем у аутсорсеров.

Работа для начинающих

По словам аналитика, джунов в онлайне на портале около 20%. Этот показатель увеличился с начала войны, но не только благодаря тем, кто хочет войти в ІТ. «В онлайне растут все», — говорит Елена.

Для джунов сейчас очень мало вакансий. Для тех, кто хочет войти в индустрию после курсов, совсем без опыта или с минимальным, из более чем 9000 вакансий, на портале всего 500. А откликов очень много. На отдельные должности, например, QA и контент, такие вакансии получат от 1000 до 2000 иногда откликов.

Елена советует начинающим продолжать откликаться, но делать это персонализировано и пытаться выделиться как в откликах, так и в профиле.

Зарплаты

Как говорит аналитика, в зарплатах глобального падения нет. Зарплатная вилка в технических вакансиях, особенно по сравнению с концом 2021 года, немного присела, но не для всех одинаково.

Кроме того, зарплата в найме, то есть зарплатные ожидания в профиле кандидатов, тоже имеют тенденцию к снижению в среднем на $300−500 в зависимости от возрастных категорий и опыта.

Иностранные компании

Вакансий «Только из Европы» не больше 10% на портале. Остальные вакансии подходят к Украине. И собственно вакансий там, где только Украина, около половины.

Иностранные заказчики ищут через Djinni в основном работников на ремоуте. Елена отметила, что нет проверенных данных о том, отказывают ли зарубежные компании украинским специалистам. Но есть единицы таких компаний, которые хотят в команду именно украинцев.

Общие тенденции

Среди общих тенденций чувствуется, что сейчас нанимают более опытных специалистов за меньшие деньги. На это влияет большая конкуренция.

Кроме того, впервые за всю историю Djinni технические позиции уступили по зарплатным критериям продажникам и маркетологам.

«Все были бы рады, наверное, нанимать программистов, но просто не за что», — говорит аналитик.

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