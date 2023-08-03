Вакансий для ІТ-специалистов стало больше. Какую работу предлагают и где самая большая конкуренция — Finance.ua
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Вакансий для ІТ-специалистов стало больше. Какую работу предлагают и где самая большая конкуренция

Личные финансы
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Вакансий для ІТ-специалистов стало больше. Какую работу предлагают и где самая большая конкуренция
Вакансий для ІТ-специалистов стало больше. Какую работу предлагают и где самая большая конкуренция
В июле на jobs.dou.ua было опубликовано 3807 вакансий. Это на 245 больше, чем в июне. Рекордное количество вакансий за этот год в нескольких нетехнических категориях — Finances, Marketing, SEO, Support.
Об этом сообщает Dou.ua.
График: Dou.ua
График: Dou.ua
«Если сравнить июль 2023-го с июлем прошлого года, то сейчас гораздо больше вакансий в Finances, Marketing. Но более 50% меньше возможностей в таких популярных категориях, как QA, Java, Node. js, Front-end и т. д. В июле, если сравнивать с июнем 2023-го, положительную динамику показали 25 категорий, 14 — отрицательную, а 5 остались на том же уровне», — отмечают аналитики сайта.
Вакансий для ІТ-специалистов стало больше. Какую работу предлагают и где самая большая конкуренция
Таблица: Dou.ua
Таблица: Dou.ua
Большинство технических категорий выглядят стабильно. Несколько оживилось количество вакансий в Flutter, Scala, iOS, DBA, Engineering Manager, ERP/CRM, Security, но Ruby все еще имеет четкую отрицательную динамику.
Среди нетехнических категорий несколько имеют рекордное количество вакансий: Finances (81), Marketing (428), SEO (54), Support (131).

Наибольшее количество вакансий доступно в Киеве и на ремоуте

В июле на DOU было на 107 вакансий больше в Киеве. С апреля постепенно растет количество позиций в Виннице (179 в июле). Также через месяц немного прибавилось вакансий на удаленную работу (+129).
График: Dou.ua
График: Dou.ua
Сейчас на DOU больше всего вакансий для Middle-специалистов. Более тысячи в категориях «3−5 лет опыта», «1−3 года опыта». В июле незначительно выросли все категории, за исключением вакансий для начинающих без опыта.
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В июле компании искали гораздо больше маркетологов с опытом 1−3 года (+45 вакансий) и сейлзов (+27). Среди опытных специалистов наиболее востребованы сейчас Java, .NET и Python. Для менее опытных обычно больше нетехнических вакансий.
Среднее количество откликов на вакансию на уровне 26,69.
График: Dou.ua
График: Dou.ua
В июле конкуренция среди QA в целом несколько снизилась до 98 отзывов на вакансию, однако активность начинающих тестировщиков, наоборот, возросло (со 189,3 отклика на вакансию в июне до 243 в июле).
Уменьшилось и среднее количество откликов на вакансии для Data Science (до 11,9 в июле, пик был в апреле — 18,9 отзыва), ERP/CRM (10,4) и т. д.
Среди технических должностей ряд таких, на которые в июле рекордная конкуренция в последние три года: Design (в среднем 47,7 отклика на вакансию), Product Manager (26,2), DevOps (10,7), Architect (5).
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Из нетехнических должностей рекордная конкуренция в категории HR (в среднем 63,3 отклика на вакансию в июле). И несколько снизилось количество откликов Support (18,6) и Sales (13,1).
Если рассмотреть отдельные технологии, рекордное количество откликов за последние три года имеет Front-end — 112,8 в июле. Возросла конкуренция и среди опытных кандидатов (5+ лет опыта — рекордные 69,4 отклика на вакансию), и среди начинающих. Количество откликов кандидатов Front-end с опытом до года резко увеличилось с 202 в июне до 507,4 в июле.
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Рекордную конкуренцию за последние три года показывают и технические категории Android (28,4 отклика на вакансию в июле), Ruby (17,8), PHP (15,1), C++ (9,28). В июле несколько снизилось среднее количество откликов на вакансию React Native (50,6 после резкого роста в июне), iOS/macOS (20,3 после пика в апреле) и других.
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По материалам:
Finance.ua
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