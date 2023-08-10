Концепция FIRE. Украинские ІТ-специалисты копят деньги, чтобы не работать после 35−45 лет — Finance.ua

Концепция FIRE. Украинские ІТ-специалисты копят деньги, чтобы не работать после 35−45 лет Сегодня 13:01 — Личные финансы

Концепция FIRE. Украинские ІТ-специалисты копят деньги, чтобы не работать после 35−45 лет

В Украине 66% айтишников имеют возможности для сбережений. А зарплаты 97% айтишников превышают среднюю зарплату в Украине.

Об этом свидетельствуют данные исследования Dou.ua.

ІТ в Украине является привлекательной сферой для работы, прежде всего благодаря высоким зарплатам. Средняя зарплата в Украине, по данным Госстата , в 2022 году составила 14 847 грн ($406). Work.ua, основываясь на данных об актуальных вакансиях на сайте, приводит похожие цифры: 17 300 грн ($473). Медианная зарплата в украинском ІТ летом 2023 составляет $2600.

Зарплаты айтишников заметно отличаются в зависимости от специализации и опыта специалиста. Но только 3% специалистов зарабатывают менее $500. Следовательно, зарплаты 97% айтишников превышают среднюю зарплату в Украине.

Чаще всего доход украинского айтишника находится между $1000 и $4000 — о такой зарплате сообщили 55% респондентов.

Более $5000 зарабатывают около 20% айтишников. А зарплата выше $7000 — редкость. Такой доход имеют лишь 5% — чаще всего это технические специалисты уровня Senior+: CTO, Director of Engineering, разработчики, специалисты по DevOps/SRE и Data Science, опытные менеджеры проектов и специалисты Automation QA.

Инфографика: Dou.ua

Что предусматривает концепция FIRE

Концепция FIRE, возникшая после 2010 года, предусматривает сбережения в 30−75% дохода в течение определенного периода жизни, что позволяет накопить достаточно средств и перестать работать или уменьшить количество рабочих часов.

Помимо стратегии сбережений и инвестиций, FIRE, как правило, предполагает особый стиль жизни с четко планируемыми затратами и избеганием лишних, чрезмерных затрат.

Большинство айтишников в Украине имеют возможность экономить

66% зарабатывают больше, чем тратят. Еще 27% тратят весь свой доход, и только 7% тратят больше, чем заработали.

Однако концепция FIRE, согласно которой нужно экономить значительную часть дохода, пока не слишком популярна среди украинских айтишников.

Инфографика: Dou.ua

Соблюдают FIRE прежде всего специалисты с высоким доходом: 9% тех, чей доход превышает $5000 в месяц, 12% специалистов уровня СТО, 10% Architects и 9% Tech Leads. Аналитики интересуются этой концепцией чаще представителей других специализаций: 8% из них живут согласно FIRE против 5% среди всех айтишников.

Молодежь до 25 лет, только начинающая работать в ИТ, тоже проявляет заинтересованность в таком стиле жизни. 63% айтишников в возрасте до 25 лет, знающих об этой концепции, хотели бы жить в соответствии с ней против 50% среди тех, кому за 35 лет.

43% опрошенных нравится идея FIRE иметь накопления, которые позволят не работать после 35−45 лет. 34% хотели бы иметь достаточно сбережений, чтобы быть вовлеченными в работу меньше (собрать капитал и пойти работать в другую сферу хотели бы только 12%).

Основная сложность — собрать достаточную сумму для этого: 36% айтишников было бы трудно экономить большую часть доходов.

Еще одна причина не придерживаться концепции FIRE — любовь к своей работе. 34% айтишников сказали, что им нравится их работа, и они хотели бы работать и после 35−45 лет.

Инфографика: Dou.ua

Отношение к концепции FIRE

Тем, кто получает до $2000 в месяц, предпочтительно нравится идея не работать после 35−45 лет (40%) или работать меньше часов (31%), однако они не могут экономить большую часть своего дохода (46%).

Для специалистов до 30 лет тоже наиболее привлекательными аспектами концепции FIRE является возможность не работать после 35−45 лет (47%) или работать неполный рабочий день (37%), при этом они реже специалистов старше 30 лет говорят, что им нравится их работа (29% против 39%).

Мнения специалистов старше 30 лет относительно работы после 35−45 лет разделились: 39% хотели бы продолжать работать, а 38% нравится идея раннего выхода на пенсию. Также эти специалисты чаще младших коллег не верят в возможности экономить в Украине и накопить необходимую сумму (26% против 18%). Такое же отношение и у тех, кто зарабатывает от $3000 в месяц.

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Для всех айтишников независимо от возраста значительным вызовом является необходимость экономить значительную часть дохода. 37% профессионалов до 30 лет и 36% профессионалов от 30 лет было бы трудно это делать.

На готовность агрессивно экономить значительно влияет доход: для 23% специалистов с доходом свыше $5000 это проблема, а среди тех, кто зарабатывает менее $2000 — таких почти половина (46%).

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Dou По материалам:

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