Экономический фронт: ІТ-кризис продолжается, и какие вакансии наиболее востребованы — Finance.ua

Экономический фронт: ІТ-кризис продолжается, и какие вакансии наиболее востребованы Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Экономический фронт: ІТ-кризис продолжается, и какие вакансии наиболее востребованы

Обзор экономического фронта: ІТ-кризис продолжается, спрос на учителей и оживление путешествий по железной дороге. Об этом пишет work.ua

Работа

Количество вакансий на сайте Work.ua достигло 93 тысяч. Однако количество предложений работы все еще несколько меньше показателей июля 2021 года — на 10%.

Наибольший прирост вакансий за месяц второй месяц подряд зафиксирован в категории «Образование, наука» (+10%) — в частности, количество предложений работы для учителей английского увеличилось на 14%. В июле выросло количество запросов на специалистов в сфере культуры, музыки и шоу-бизнеса (+8%) и юриспруденции (+7%).

После незначительного спада в июне, в июле новых и обновленных резюме стало больше на 2%. Всего за месяц было размещено 358 тысяч актуальных резюме.

Спросом у работодателей пользуются ветераны — +6% предложений в месяц, и пенсионеры — +3%.

Среди линейных работников самые большие зарплаты месяц подряд сохраняются у медиабайеров — 53 тысячи грн. В топ высокооплачиваемых специалистов также вошли водители-международники — средняя зарплата 42,5 тысячи грн, и бизнес-аналитики — 38,7 тысячи грн.

Женщины все еще чаще ищут работу: 130 тысяч женщин, которые создавали или обновляли резюме против 96,4 тысячи мужчин.

Наибольшая доля кандидатов в поиске — люди без опыта работы (35%). Важно, что доля соискателей с опытом 5+ лет чуть меньше — 33%.

ІТ

По данным Джинни, кризис в украинском айти продолжается. Эксперты отмечают, что украинскому айтишнику, чтобы найти работу, недостаточно быть просто классным специалистом — нужно самому откликаться на вакансии.

Всего в июле рекрутеры опубликовали 13,9 тысячи вакансий — почти столько же, как в июне. А вот кандидатов, активировавших профиль, стало больше на 5% к июню — 20,5 тысячи.

Больше всего вакансий публикуется для маркетологов (11%), JavaScript (7,5%), Sales (5,8%), DevOps (5%)

Количество откликов кандидатов достигло нового рекорда — 341К или +11% в месяц. Интересно, что на треть выросли отклики на вакансии без опыта. 60% откликов от опытных кандидатов отправлены на вакансии, где требуют меньше опыта.

По данным SaaS-платформы для автоматизации бизнеса RemOnline, в июле количество заказов в сфере услуг и торговли выросло на 7% к июню. Самый существенный рост за месяц зафиксирован в Киеве и Харькове — 8% и 12% соответственно. Больше стало заказов и у предпринимателей в таких городах, как Одесса (+5%), Днепр (+5%) и Львов (+0,5%).

Самыми популярными среди новых пользователей в июле остаются ритейл (розничная и оптовая торговля) и автобизнес.

Впервые с начала большой войны украинцы снова вернулись к поездкам. Так, по данным сервиса для покупки ж/д билетов Railwaybot, в июле было зафиксировано наибольшее количество покупок билетов с начала полномасштабной войны. Наиболее востребованными у пассажиров были маршруты в Киев, Львов и Днепр.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.