Самые прибыльные ІТ-компании в Украине — Finance.ua

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Самые прибыльные ІТ-компании в Украине

Фондовый рынок
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Самые прибыльные ІТ-компании в Украине
Самые прибыльные ІТ-компании в Украине
Наиболее прибыльными на украинском рынке являются продуктовые компании.
Об этом свидетельствуют данные исследования Офиса эффективного регулирования BRDO.
Продуктовые компании часто работают на пересечении ІТ и других секторов: банкинга (ООО «Финтех бэнд»), обработки платежей (ООО «Украинский процессинговый центр» и «Виза Украина») и онлайн-ритейла (ООО «Уапром»).
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Среди сервисных компаний наибольшая маржинальность у лидера рынка ООО «Эпам Системз».
Инфографика: BRDO
Инфографика: BRDO
Самые высокие прибыли в абсолютном измерении — у крупных сервисных компаний ООО «ЭПАМ системз» и ООО «Глобаллоджик Украина» и продуктовой компании ООО «Финтех бэнд».
Доминирующей моделью на рынке все еще остается контрактование физических лиц-предпринимателей. Но часть компаний предпочитает официальный наем сотрудников.
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Из 10 крупнейших официальных ІТ-работодателей 7 являются резидентами «Дія Сіті». Резидентство позволяет налогообложение труда по меньшим ставкам и в будущем будет ограничивать работу по ФЛП-модели.
Ожидается, что компании, которые уже нанимают сотрудников по трудовым договорам, будут иметь больше мотивации для приобретения резидентства. Также возможно, что компании создают отдельные юридические лица специально для того, чтобы получить этот статус.
Инфографика: BRDO
Инфографика: BRDO

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По материалам:
Finance.ua
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